"بيئة مكة" تنظم دورة عن "الاتصال الفعال بأسواق النفع العام والمسالخ"

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن البرنامج يأتي ضمن عدة برامج وزارية تستهدف إكساب الخبرة وتأهيل المتدربين بإدارة أسواق النفع العام والمسالخ بمنطقة مكة المكرمة، ويهدف البرنامج التدريبي الأول إلى تزويد المشاركين بالمعلومات النظرية والمهارات العملية في مجال الاتصال الفعال بإدارة الأسواق في فرع المنطقة، وأقيمت الدورة لمدة 5 أيام بمحافظة جدة.