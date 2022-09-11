"بيئة مكة" تنظم دورة عن "الاتصال الفعال بأسواق النفع العام والمسالخ"

استفاد 20 متدربًا من البرنامج التدريبي الأول بمنطقة مكة المكرمة حول "الاتصال والتواصل الفعال في أسواق النفع العام والمسالخ"، الذي نُظم تحت إشراف المركز التدريبي الزراعي بجازان.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن البرنامج يأتي ضمن عدة برامج وزارية تستهدف إكساب الخبرة وتأهيل المتدربين بإدارة أسواق النفع العام والمسالخ بمنطقة مكة المكرمة، ويهدف البرنامج التدريبي الأول إلى تزويد المشاركين بالمعلومات النظرية والمهارات العملية في مجال الاتصال الفعال بإدارة الأسواق في فرع المنطقة، وأقيمت الدورة لمدة 5 أيام بمحافظة جدة.
من جهتها أوضحت المدربة ريم العرينان أن الدورة تَضَمنت مجموعة من المحاور؛ أبرزها تعريف المشاركين على مفهوم التواصل ومهارات التواصل وعناصره، وأهمية الاتصال الفعال وأساليبه ومعوقاته، بالإضافة إلى محاضرات عن فن الإنصات وفن الاستماع وفن الحوار، وتوظيف الذكاء الاجتماعي في الاتصال والتواصل.