"التزام صحة حائل" تنفذ 290 جولة رقابية خلال شهر يوليو الماضي

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بحائل ممثلةً في إدارة الالتزام خلال شهر يوليو من هذا العام 2022 م، 290 جولة رقابية شملت عددًا من المنشآت الصحية الخاصة ما بين مستشفيات، ومجمعات عامة ومتخصصة، وصيدليات، ومختبرات، ومراكز علاج طبيعي، ومحال نظارات، وتم خلال هذه الجولات رصد (123) مخالفة أحيلت إلى اللجان القانونية لاتخاذ القرار المناسب.