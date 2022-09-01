"التزام صحة حائل" تنفذ 290 جولة رقابية خلال شهر يوليو الماضي

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بحائل ممثلةً في إدارة الالتزام خلال شهر يوليو من هذا العام 2022 م، 290 جولة رقابية شملت عددًا من المنشآت الصحية الخاصة ما بين مستشفيات، ومجمعات عامة ومتخصصة، وصيدليات، ومختبرات، ومراكز علاج طبيعي، ومحال نظارات، وتم خلال هذه الجولات رصد (123) مخالفة أحيلت إلى اللجان القانونية لاتخاذ القرار المناسب.
وأوضحت إدارة الالتزام أنها مستمرة في أعمال الرقابة والمتابعة الميدانية لجميع المنشآت الصحية للتأكد من التقيد بالإجراءات الصحية والاحترازية، ورصد أي مخالفات تؤثر سلبًا على جودة خدماتها للمرضى والمراجعين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.
يُذكر أن مدير عام صحة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري، قد افتتح خلال اليومين الماضيين، مركز عنايتي الطبي فرع حي المنتزه الخاص، ومركز درر تالين الطبي الخاص بحائل، وذلك في إطار خطط الاستثمار الصحي بالمنطقة ودعم القطاع الخاص والمساهمة بتعزيز الخدمات الصحية.
وأوضح الدكتور فرحان الشمري، أن صحة حائل تقوم بتشجيع المستثمر في القطاع الصحي الخاص من خلال تسهيل الإجراءات للحصول على التراخيص المطلوبة في أسرع وقت، مشيرًا إلى أن التوجه الآن هو تعزيز شراكة القطاع الخاص لدعم القطاع الصحي للمساهمة في توفير الرعاية الصحية، وذلك وفق بنود رؤية السعودية 2030م، والتي تهدف إلى التعاون مع القطاع الخاص لتشغيل المنشآت الصحية.