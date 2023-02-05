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بالصور.. "ابتدائية" الإمام البخاري بالطائف تحتفي بالمعلم "العاوور" بعد تقاعده

بعد أكثر من 30 عاماً أمضاها في خدمة التعليم حيث ظلَ معلماً للصف الأول
جانب من تكريم المعلم المتقاعد عمر الرؤوف العاوور
جانب من تكريم المعلم المتقاعد عمر الرؤوف العاوور
سبق
سبق

احتفت ابتدائية الإمام البخاري بتعليم الطائف، بأحد معلميها المُتقاعد "عمر بن عبد الرؤوف العاوور" والذي أمضى ما يزيد عن 30 عاماً في خدمة التعليم، حيث ظلَ معلماً للصف الأول الابتدائي.

وشهد الحفل- الذي أقيم في قاعة فندق أريديوم- تشريف مدير مكتب التعليم بشرق الطائف؛ حامد بن عبدالله الغامدي، ومساعده ماجد بن جماح الغامدي، حيث شاركا مدير المدرسة حامد ضيف الله الزايدي ووكلاء المدرسة تركي الجعيد، وخالد سراج الزهراني، في تكريم المُحتفى به وتقديم الدروع والهدايا بحضور زملائه من المعلمين، كما حضر الاحتفاء بعض من طُلاب المعلم المتقاعد والذين شاركوا في تكريمه.

المُحتفى به المُعلم "عمر العاوور" ارتجلَ كلمةً خالطتها دموعه وهو يفارق الميدان التعليمي وأبناءه الطُلاب، شاكراً كل من ساهم في تكريمه.

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