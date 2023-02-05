بالصور.. "ابتدائية" الإمام البخاري بالطائف تحتفي بالمعلم "العاوور" بعد تقاعده

وشهد الحفل- الذي أقيم في قاعة فندق أريديوم- تشريف مدير مكتب التعليم بشرق الطائف؛ حامد بن عبدالله الغامدي، ومساعده ماجد بن جماح الغامدي، حيث شاركا مدير المدرسة حامد ضيف الله الزايدي ووكلاء المدرسة تركي الجعيد، وخالد سراج الزهراني، في تكريم المُحتفى به وتقديم الدروع والهدايا بحضور زملائه من المعلمين، كما حضر الاحتفاء بعض من طُلاب المعلم المتقاعد والذين شاركوا في تكريمه.