انطلاق دورة الشيخ محمد بن منصور المدخلي العلمية الأولى بصامطة

وأوضح المشرف العام على الدورة الدكتور حسن بن إبراهيم هادي الدغريري، أن الدورة تنفذ على مدار أربعة أيام من السبت 24/ 06 / 1445هـ إلى الثلاثاء 27/ 06/ 1445هـ يشارك فيها الدعاة بعدد من الدروس حيث سيعقد يوم السبت درس "التعليق على رسالة القواعد الأربع) للإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب إضافة إلى التعليق على رسالة الأصول الستة يقدمها فضيلة الدكتور إبراهيم المحيميد.