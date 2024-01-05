انطلاق دورة الشيخ محمد بن منصور المدخلي العلمية الأولى بصامطة

انطلقت دورة الشيخ محمد بن منصور المدخلي رحمه الله العلمية، الأولى لعام 1445هـ بمسجد مخطط علي يتيم بالجرادية والتي تنظمها جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان.
وافتتحت الدورة بمحاضرة بعنوان "فتنة التكفير والموقف الشرعي منه "للشيخ الدكتور إبراهيم بن صالح المحيميد.
وبين "المحيميد" الركن الركين الذي قام عليه الفكر الخارجي من الجماعات المعاصرة وبسببه قام سوق التكفير والتفجير في بلاد المسلمين، فذبح الأبناء الآباء والأمهات وكفروا العلماء. وأوضح كذلك الأصول المشتركة بين الخوارج المتقدمين والمعاصرين ناقلاً تلك الحقائق من كلام علية القوم لا المجاهيل وصغارهم.
وأوضح المشرف العام على الدورة الدكتور حسن بن إبراهيم هادي الدغريري، أن الدورة تنفذ على مدار أربعة أيام من السبت 24/ 06 / 1445هـ إلى الثلاثاء 27/ 06/ 1445هـ يشارك فيها الدعاة بعدد من الدروس حيث سيعقد يوم السبت درس "التعليق على رسالة القواعد الأربع) للإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب إضافة إلى التعليق على رسالة الأصول الستة يقدمها فضيلة الدكتور إبراهيم المحيميد.
فيما يشرح الدكتور أحمد بن علي المدخلي "العبادات من مختصر خوقير"، ويشرح الشيخ محمد بن محمد عكور "كتاب الصيام من عمدة الأحكام"، فيما يشرح الشيخ عبدالله بن صالح المدخلي "متن الورقات للجويني"، ويشرح الشيخ عبدالله بن محمد النجمي "أصول السنة للإمام أحمد" كما يعلق الشيخ علي بن زيد المدخلي على "منظومة الآداب الشرعية".
وأضاف "دغريري" أن "الدورة سوف تنقل عبر البث المباشر لقنوات الجمعية على منصات التواصل الاجتماعي إضافة إلى قناة زدني العلمية".