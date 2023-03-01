ركن "إسلامية نجران" يعرض إنجازاته في اليوم العالمي للدفاع المدني

وأشار المدير العام للفرع الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، إلى أن المشاركة في مثل تلك المحافل تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ للمشاركة المجتمعية بين الوزارات لما يخدم الصالح العام، ولنشر الوعي الوقائي بين أفراد المجتمع للتعامل مع المخاطر المحيطة بالمجتمع وحفظ الأرواح.