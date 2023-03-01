ركن "إسلامية نجران" يعرض إنجازاته في اليوم العالمي للدفاع المدني

شارك فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، اليوم، في الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني، حيث تمت إقامة ركن للفرع في المعرض الذي أقامته المديرية العامة للدفاع المدني تحت شعار "السلامة هدف ووقاية".
واستعرض الركن عددًا من اللوحات الإرشادية ومقطع فيديو لشرح الخطوات الوقائية من المخاطر في البيئة، بالإضافة إلى إنجازات الفرع، مع تقديم عدد من الهدايا التذكارية.
وأشار المدير العام للفرع الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، إلى أن المشاركة في مثل تلك المحافل تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ للمشاركة المجتمعية بين الوزارات لما يخدم الصالح العام، ولنشر الوعي الوقائي بين أفراد المجتمع للتعامل مع المخاطر المحيطة بالمجتمع وحفظ الأرواح.