لإكسابهم مهارات مختلفة.. مؤسسة الأمير محمد بن فهد تقيم دورات للكفيفين والكفيفات

وأوضح مدير البرامج في مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية صالح الشمراني، أنه "رغم التحديات التي تواجه الكفيفين والكفيفات في المجتمع إلا أن لديهم قدرًا كبيرًا من الإصرار والعزيمة لإظهار قدارتهم ومواهبهم، وإن مثل هذه الدورات تساعدهم على اكتشاف واكتساب المهارات اللازمة لمواجهة تلك التحديات".