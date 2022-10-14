لإكسابهم مهارات مختلفة.. مؤسسة الأمير محمد بن فهد تقيم دورات للكفيفين والكفيفات

أقام مركز رؤيا لذوي الإعاقة البصرية التابع لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، مؤخراً 4 دورات لتدريب وتأهيل الكفيفين والكفيفات لاكتساب المهارات اللازمة، حيث أقام المركز دورة صناعة سخانات الشاي، لمدة ثلاثة أيام، قدمتها المدربة لولوة الهاجري.
كما قدم المركز دورة في الأمن السيبراني، لمدة ثلاثة أيام، بإشراف مختصين في الأمن السيبراني، وقدم أيضاً مركز رؤيا لذوي الإعاقة البصرية البرنامج التدريبي التقني الكفيف لمدة 22 يوماً، قدمتها الدكتورة رانيا الشريف، وتم أيضاً تقديم برنامج تدريبي بعنوان "مع برايل للمبتدئين" لمدة ثلاثة أيام، قدمتها ذكرى ضباب.
وأوضح مدير البرامج في مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية صالح الشمراني، أنه "رغم التحديات التي تواجه الكفيفين والكفيفات في المجتمع إلا أن لديهم قدرًا كبيرًا من الإصرار والعزيمة لإظهار قدارتهم ومواهبهم، وإن مثل هذه الدورات تساعدهم على اكتشاف واكتساب المهارات اللازمة لمواجهة تلك التحديات".
وأضاف الشمراني أن "مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، تقدم الدورات والبرامج طوال العام للكفيفين والكفيفات؛ لتوفير مهارات معززة لديهم تساعدهم في إدارة أمور حياتهم تبدأ من النواحي الشخصية وتنتهي بأمورهم الدراسية والعملية، حيث تشمل الحاسب الآلي واستخدام أجهزة برايل سينس ودورات الفنون التشكيلية وخاصة التي تتناسب منها مع قدراتهم".