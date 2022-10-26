رئيس جمعية عباد الرحمن السنغالية يُشيد بجهود "الندوة" التنموية في بلاده

جاء ذلك لدى إرساله خطاب شكر إلى الأمين العام للندوة العالمية د. صالح الوهيبي، يثني فيه على التعاون المثمر مع الجمعية في العديد من الإنجازات التي كان آخرها المركز التنموي التعليمي في منطقة "تياس"، الذي نظم على مساحة 3500 م2، ويعدّ من المشروعات الرائدة ويحقّق فائدة عظيمة ومتنوعة لسكان وأهالي المنطقة.