رئيس جمعية عباد الرحمن السنغالية يُشيد بجهود "الندوة" التنموية في بلاده

ثمن رئيس جمعية عباد الرحمن السنغالية د.عبدالله لام، اليوم الأربعاء، جهود الندوة العالمية للشباب الإسلامي في بلاده، وما تقدمه من خدمات في كل ميادين الحياة التي يحتاجها المجتمع السنغالي صحيًّا وتعليميًّا وإنسانيًّا وإنشائيًّا وشبابيًّا.
جاء ذلك لدى إرساله خطاب شكر إلى الأمين العام للندوة العالمية د. صالح الوهيبي، يثني فيه على التعاون المثمر مع الجمعية في العديد من الإنجازات التي كان آخرها المركز التنموي التعليمي في منطقة "تياس"، الذي نظم على مساحة 3500 م2، ويعدّ من المشروعات الرائدة ويحقّق فائدة عظيمة ومتنوعة لسكان وأهالي المنطقة.
واختتم خطابه بالتأكيد على دوام العطاء واستمرار التعاون مع الندوة لسنوات عديدة؛ خدمة للشعب السنغالي وتحقيقًا لمصلحة مواطنيه.
فيما قال مدير مكتب الندوة فتحي سليم: إن ما تقدمه الندوة العالمية من جهود يعكس الروح الإنسانية لدى المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا، والتي استقتها من مكانتها الدينية كقبلةٍ للمسلمين وموئلٍ للحرمين الشريفين، داعيًا المولى الكريم أن يديم أمن المملكة وسلامتها ويحفظها من كل سوء وشر.