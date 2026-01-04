نائب أمير تبوك يطّلع على تقرير اختبارات الجامعة ويؤكد دعم بيئة تعليمية محفزة للطلاب

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، نائب أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالعزيز بن سالم الغامدي.
واطّلع سموه خلال اللقاء على تقرير سير اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1447هـ، مؤكدًا أهمية تهيئة البيئة المناسبة التي تعين الطلاب والطالبات على أداء اختباراتهم بكل يسر وطمأنينة.
ونوّه سمو نائب أمير تبوك بما يحظى به التعليم الجامعي والعام من دعم واهتمام كريمين من القيادة الرشيدة - أيدها الله -، مشيرًا إلى أهمية تسخير الإمكانات كافة لتمكين الطلاب والطالبات من مواصلة تعليمهم في مختلف المراحل، بما يسهم في خدمة الوطن، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء الإنسان وتنمية قدراته ليكون عنصرًا فاعلًا في نهضة الوطن.
من جهته، أعرب رئيس جامعة تبوك عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على الدعم والمتابعة المستمرة لبرامج وأنشطة الجامعة.