نائب أمير تبوك يطّلع على تقرير اختبارات الجامعة ويؤكد دعم بيئة تعليمية محفزة للطلاب

ونوّه سمو نائب أمير تبوك بما يحظى به التعليم الجامعي والعام من دعم واهتمام كريمين من القيادة الرشيدة - أيدها الله -، مشيرًا إلى أهمية تسخير الإمكانات كافة لتمكين الطلاب والطالبات من مواصلة تعليمهم في مختلف المراحل، بما يسهم في خدمة الوطن، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء الإنسان وتنمية قدراته ليكون عنصرًا فاعلًا في نهضة الوطن.