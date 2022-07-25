الهلال الأحمر بمكة المكرمة يتلقى 7131 اتصالاً خلال أسبوع

تلقت غرف عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، خلال الأسبوع الماضي، 7131 بلاغًا إسعافيًا عن طريق رقم الطوارئ.
وقد جرت مباشرة 2702 حالة تم تقديم الخدمة الإسعافية لها، ونقلت إلى المنشآت الطبية بالمنطقة.
كما قدمت الخدمة الإسعافية في الموقع لـ70 حالة، بالرعاية دون الحاجة إلى النقل.
وفي إطار سعي الهيئة تثقيف المجتمع وزيادة الوعي المعرفي لديهم، نفذت إدارة التدريب والشؤون الأكاديمية بالمنطقة تسع دورات في برنامج "سفير الحياة" المخصص للتدريب على مبادئ الإسعافات الأولية، استفاد منها 115 رجلاً وامرأة، بالإضافة إلى المحاضرات التي تهدف التعريف بدور الهيئة الإنساني.
وفي سياق العمل التطوعي، الذي توليه الهيئة أهمية كبرى وريادة في هذا المجال ورعايتها للمتطوعين، نظمت إدارة التطوع خمس فعاليات مختلفة منها: المشاركة يوم الجمعة للتطوع في الحرم المكي الشريف، والمشاركة في فعاليات مختلفة اجتماعية ورياضية وإدارية لـ 214 مستفيدًا ومستفيدة، وقدم فيها المتطوعون والمتطوعات 252 ساعة تطوعية.