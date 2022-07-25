الهلال الأحمر بمكة المكرمة يتلقى 7131 اتصالاً خلال أسبوع

وفي سياق العمل التطوعي، الذي توليه الهيئة أهمية كبرى وريادة في هذا المجال ورعايتها للمتطوعين، نظمت إدارة التطوع خمس فعاليات مختلفة منها: المشاركة يوم الجمعة للتطوع في الحرم المكي الشريف، والمشاركة في فعاليات مختلفة اجتماعية ورياضية وإدارية لـ 214 مستفيدًا ومستفيدة، وقدم فيها المتطوعون والمتطوعات 252 ساعة تطوعية.