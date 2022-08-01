"الرياضة" تختتم برنامجًا تدريبيًّا لإعداد الكوادر لاستضافة الوفود الشبابية بالشرقية

اختتمت ورش العمل التدريبية التي تنفذها وزارة الرياضة -ممثلة في وكالة شؤون الرياضة والشباب أمس الأحد بالخبر- دورة (إعداد الكوادر لاستضافة وإيفاد الوفود الشبابية).
ويستهدف البرنامج تدريب المشاركين على المهارات الحياتية والعامة، وتشمل عددًا من البرامج التدريبية المعدة لهذا الغرض.
وأوضح مدير إدارة الرحلات والوفود الشبابية بوزارة الرياضة خالد المحبوب، أن البرنامج بدأ يوم الأربعاء الماضي واستمر خمسة أيام مستهدفًا تدريب 25 شابًّا وفتاة، في إطار اهتمام وكالة شؤون الرياضة والشباب بتدريب الشباب وإعدادهم لاستضافة الوفود الشبابية ومساهمتها في توسيع قاعدة فن التعامل مع الوفود وتعلم البروتوكلات.
وأفادت المدربة ندى المطيري بأن البرنامج يُعد من برامج القدرات البشرية التي أطلقها سمو ولي العهد مؤخرًا؛ حيث يركز على تطوير وتمكين الشباب وغرس القيم والانتماء الوطني، وتحقيق مفهوم المواطنة العالمية؛ حيث يكون لشبابنا دور كبير وفعال للتقدم والتطور وتحقيق التفاعل الإيجابي مع العالم.