"الرياضة" تختتم برنامجًا تدريبيًّا لإعداد الكوادر لاستضافة الوفود الشبابية بالشرقية

وأوضح مدير إدارة الرحلات والوفود الشبابية بوزارة الرياضة خالد المحبوب، أن البرنامج بدأ يوم الأربعاء الماضي واستمر خمسة أيام مستهدفًا تدريب 25 شابًّا وفتاة، في إطار اهتمام وكالة شؤون الرياضة والشباب بتدريب الشباب وإعدادهم لاستضافة الوفود الشبابية ومساهمتها في توسيع قاعدة فن التعامل مع الوفود وتعلم البروتوكلات.