"الندوة العالمية" توزع السلال الغذائية على الأيتام في الهند

كما ثمّنت جهود المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم المعطاء في دعمها السخي لهذه المشروعات الإنسانية التي ترتقي بالإنسان والأوطان، وتعين هذه الشريحة المحتاجة على مصاعب الحياة.