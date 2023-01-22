"الندوة العالمية" توزع السلال الغذائية على الأيتام في الهند

وزعت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، العديد من السلال الغذائية والرسوم الدراسية على الأيتام في مدينة "كارنول" بالهند، تحت إشراف المنظمة التعليمية والاجتماعية والثقافية للأقليات.
وأشادت المنظمة بجهود الندوة العالمية في رعايتها وتأهيلها للأيتام، ودورها في النهوض بمستواهم التعليمي، والسعي في تحقيق تطلعاتهم لمستقبل واعد كريم.
كما ثمّنت جهود المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم المعطاء في دعمها السخي لهذه المشروعات الإنسانية التي ترتقي بالإنسان والأوطان، وتعين هذه الشريحة المحتاجة على مصاعب الحياة.