أمين الطائف يقرّر إنشاء مركز خدمات المستثمرين والمطورين لمواكبة الحراك الاقتصادي

وفي التفاصيل: يضطلع مركز خدمات المستثمرين والمطورين بخدمات المستثمرين، وكذلك ما بعد الاستثمار، وإنهاء إجراءات استخراج التصاريح اللازمة، وتحقيق التكامل مع باقي الجهات المختصّة لخدمة المستثمرين من صناديق دعم وتذليل العقبات إن وجدت وخلافه، كما يهتم بعلاقات وخدمة المستثمرين، وتوفير معلومات متعلّقة بالاستثمار، ومتابعة اعتماد المخططات، والتسويق للفرص الاستثمارية، وتسريع ومتابعة أعمال المستثمرين، وتعزيز الخدمات الاستثمارية كافة.