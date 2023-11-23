أمين الطائف يقرّر إنشاء مركز خدمات المستثمرين والمطورين لمواكبة الحراك الاقتصادي

قرّر أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، نقلَ ارتباط مركز التميز ودعم المستثمرين من وكالة الاستثمار حسب الهيكل التنظيمي؛ ليكون من ضمن الإدارات المرتبطة بالأمين مباشرة، وتعديل المسمى إلى "مركز خدمات المستثمرين والمطورين"؛ سعيًا إلى تطوير العمل البلدي، وتحقيق التوجهات الاستراتيجية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في دعم تنمية الاستثمارات البلدية وتطويرها لتكون قيمة مضافة لهذه المدينة.
وفي التفاصيل: يضطلع مركز خدمات المستثمرين والمطورين بخدمات المستثمرين، وكذلك ما بعد الاستثمار، وإنهاء إجراءات استخراج التصاريح اللازمة، وتحقيق التكامل مع باقي الجهات المختصّة لخدمة المستثمرين من صناديق دعم وتذليل العقبات إن وجدت وخلافه، كما يهتم بعلاقات وخدمة المستثمرين، وتوفير معلومات متعلّقة بالاستثمار، ومتابعة اعتماد المخططات، والتسويق للفرص الاستثمارية، وتسريع ومتابعة أعمال المستثمرين، وتعزيز الخدمات الاستثمارية كافة.
وركّزت الأمانة على دعم خارطة الفرص الاستثمارية البلدية النوعية والإبداعية لتعزيز الحراك الاقتصادي واستقطاب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية، بما يتماشى مع جهود دعم الخدمات للأهالي والزوار والسياح، وخاصة أن الاستثمار في القطاع البلدي يعدّ الهيكل الأساسي للتنمية والتطوير، وتعمل على إيجاد علاقة استراتيجية بين الأمانة والمستثمرين، وتحسين خدمات الأمانة المقدمة لرواد ورجال الأعمال وتسهيل الإجراءات.
ويعمل مركز خدمات المستثمرين والمطورين على إعادة صياغة هذه العلاقة وفق أسس واضحة وشفافة، وتوفير المعلومات اللازمة، وتوفير الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات لتنشيط الحركة الاقتصادية في الطائف، والإسهام في تحسين مستوى جودة الحياة، وتقديم المزيد من الخيارات للأهالي والزوار.
وقدّمت أمانةُ الطائف خلال الفترة الماضية، حزمةً من الفرص الاستثمارية النوعية الواعدة في شتى المجالات الخدمية؛ كإنشاء المستشفيات ورياض الأطفال والحدائق العامة، ومشاريع استثمارية داعمة للسياحة والثقافة والترفيه، والنقل والخدمات اللوجستية، والصحة والعلوم، والتقنية والاتصالات، والإسكان والرياضة، بما يحقّق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتم وضع العديد من الأُطر والأنظمة لتسهيل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإشراك القطاع الخاص وتحفيزه لتفعيل دوره الوطني، ورفع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويستفيد مركز خدمات المستثمرين والمطورين من التحول الرقمي بالمنظومة البلدية المستدامة للوصول إلى خدمات رائدة، وتطوير نماذج العمل ورحلات العملاء المبتكرة، وتمكين فرص الاستثمار من البيانات والخدمات، ورفع مستوى رضا ومشاركة العميل، وكذلك توفير بيانات موحّدة وموثوقة لتحسين مرونة وكفاءة المنظومة الرقمية.
وتعدُّ منصةُ "فرص" بوابةً عصرية، تسهّل البحثَ عن الفرص الاستثمارية البلدية، والاطلاع على جميع تفاصيلها، كما تسمح بشراء كراسة الشروط وتوقيع العقود إلكترونيًّا، وتوفر قاعدة بيانات موحّدة تشكل المرجع الرئيسي للمستثمر الباحث عن الفرص الاستثمارية التي تطرحها الأمانات والبلديات، والتي لها أثر كبير في تنمية المدن.