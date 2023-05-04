"مدير إسلامية نجران" يزور مكتب الدعوة بخباش ويشدد على مضاعفة الجهود للرقي بمستوى الخدمات

وأوضح أن هذه الزيارة تأتي لمراقبة سير العمل والسعي لتطويره، وكذلك الوقوف على احتياجات منسوبي الفرع، وحثهم على بذل المزيد من الجهد للرقي بمستوى العمل وخدماته.