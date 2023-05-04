"مدير إسلامية نجران" يزور مكتب الدعوة بخباش ويشدد على مضاعفة الجهود للرقي بمستوى الخدمات

وقف المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، اليوم، على سير العمل والاحتياجات المطلوبة لتقديم الخدمات وتطويرها بمكتب إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة خباش.
والْتقى العصيمي منسوبي المكتب، واطلع على منجزاته منذ تأسيسه، وزار محافظ خباش طلال بن درزي العردان، لبحث احتياجات المحافظة بحضور بعض مديري الإدارات الحكومية.
وأوضح أن هذه الزيارة تأتي لمراقبة سير العمل والسعي لتطويره، وكذلك الوقوف على احتياجات منسوبي الفرع، وحثهم على بذل المزيد من الجهد للرقي بمستوى العمل وخدماته.
وألقى الدكتور العصيمي كلمة عن "أهمية التوحيد" بجامع عثمان بن مضعون، تَطرق فيها لشرح كلمة التوحيد وشروطها، وكذلك فضل التوحيد وأهميته.