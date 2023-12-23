الدكتور "العيار" مستشارًا إعلاميًا لـ"قيصرية الكتاب"

أصدر أحمد بن فهد الحمدان رئيس مجلس إدارة مكتبة الرشد والمشرف العام على قيصرية الكتاب قرارًا بتكليف الدكتور تركي بن فهد العيار أستاذ الإعلام بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الملك سعود مستشارًا إعلاميًا لقيصرية الكتاب.
ويأتي اختيار الدكتور العيار لهذه المهمة لما يتمتع به من خبرة إعلامية وثقافية واسعة وطويلة أكاديميًا ومهنيًا، بجانب ما يملكه من علاقات متينة مع مختلف النخب الإعلامية والثقافية ورجال الأدب والأعمال.
يُذكر أن (قيصرية الكتاب) مشروع وطني ومن المنجزات الثقافية البارزة وسط العاصمة وبجوار المصمك افتتحه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض قبل خمس سنوات كانت مليئة بالأنشطة والفعاليّات الثقافية المتعددة والمتنوعة والأمسيات الشعرية التي شارك فيها كوكبة من المثقفين والمثقفات والأدباء والإعلاميين تجاوزوا 200 شخصية مستضافة في فعاليّات القيصرية السبع التالية: (هيا نقرأ للأطفال، توقيع كتاب، مذكرات صحفي سعودي، إعلاميون سعوديون، كتابي الأول القصة كاملة، شعراء سعوديون، وتكريم مثقف سعودي.
بالإضافة إلى مشاركة (قيصرية الكتاب) في المناسبات الوطنية: (يوم التأسيس) و(اليوم الوطني) و(يوم العلم) بالمحاضرات والندوات.
كذلك تستضيف (قيصرية الكتاب) الصوالين الأدبية كأثنينية المعلم والمربي الشيخ عثمان الصالح رحمه الله. وتقوم القيصرية أيضًا بزيارات متبادلة مع الجمعيات غير الربحية المعروفة بالقطاع الثالث. بجانب تأسيس مقهى ثقافي للقراءة يتضمن كتبًا عربية وأجنبية عن المملكة العربية السعودية.
و(لقيصرية الكتاب) تعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين، والجمعية السعودية لكتاب الرأي، وجمعية الإعلاميين السعوديين، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات التعاون مع هذه الجهات.