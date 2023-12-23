الدكتور "العيار" مستشارًا إعلاميًا لـ"قيصرية الكتاب"

يُذكر أن (قيصرية الكتاب) مشروع وطني ومن المنجزات الثقافية البارزة وسط العاصمة وبجوار المصمك افتتحه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض قبل خمس سنوات كانت مليئة بالأنشطة والفعاليّات الثقافية المتعددة والمتنوعة والأمسيات الشعرية التي شارك فيها كوكبة من المثقفين والمثقفات والأدباء والإعلاميين تجاوزوا 200 شخصية مستضافة في فعاليّات القيصرية السبع التالية: (هيا نقرأ للأطفال، توقيع كتاب، مذكرات صحفي سعودي، إعلاميون سعوديون، كتابي الأول القصة كاملة، شعراء سعوديون، وتكريم مثقف سعودي.