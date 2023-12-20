"أمانة الطائف" تحقق قفزة في مبادرات التطوع البلدي وتضاعف أعداد المشاركين

وأوضحت إدارة المشاركة المجتمعية بالأمانة أن برامج الأمانة بالمشاركة المجتمعية جاءت مواكبة لرؤية المملكة 2030، ومستهدفاتها للوصول إلى مليون متطوع على مستوى المملكة خلال المرحلة المقبلة، ونسقت أمانة الطائف مع شركائها تفعيل العمل التطوعي في الجهات الحكومية والأهلية وغير الربحي، بما يتماشى مع جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لنشر وترسيخ الفكر التطوعي لدى أفراد المجتمع، والمساهمة في تعزيز صورة ذهنية إيجابية عن التطوع في المجتمع دعماً لقيم العطاء والبذل وجعل المواطن والمقيم شركاء في التطوع والتنمية الاجتماعية، لتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ ثقافة العمل التطوعي.