"بناء" الشرقية تُنفذ 5 برامج تدريبية لـ 200 من أبنائها الأيتام

كما نظمت الجمعية، برنامج "القادة النجوم" التدريبي الصيفي، محققًا 60 ساعة تدريبية، ومستهدفًا 44 طالبًا وطالبة، بالمرحلة الثانوية، في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للقادة الواعدين؛ لصقل مهاراتهم القيادية من خلال اكتشاف مهارات التعلم والوعي الذاتي والتواصل.