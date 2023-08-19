"بناء" الشرقية تُنفذ 5 برامج تدريبية لـ 200 من أبنائها الأيتام

نظمت جمعية "بناء" لرعاية الأيتام بالشرقية، خمسة برامج تدريبية، لمدة 196 ساعة تدريبية، لـ 200 متدرب ومتدربة من أبنائها الأيتام، خلال إجازة الصيف.
واستهدفت البرامج، إكساب المتدربين عددًا من المهارات، بهدف تأهيلهم في بعض المجالات.
وأكد مدير عام الجمعية بالإنابة عبدالله السبيعي، حرص الجمعية على استثمار الإجازة الصيفية في تنظيم العديد من البرامج التدريبية المكثفة التي تتناسب مع قدرات واستعدادات المشاركين من أبنائها.
وقال "السبيعي": إن برامج التدريب تُعد إحدى الركائز الأساسية بالجمعية التي تساهم في تمكين المستفيدين وتطوير مهاراتهم، مؤكدًا أهمية الدورات والبرامج التدريبية التي تقيمها الجمعية في مختلف المجالات لتعزيز مهارات مستفيديها.
وأضاف "السبيعي"، أنه تم تنفيذ برنامج "نادي سبكيم الابتكاري" للطلاب والطالبات من عمر سبع سنوات وحتى 16 سنة لمدة 16 ساعة تدريبية، متضمنًا تدريبهم على برمجة الروبوت.
كما نظمت الجمعية، برنامج "القادة النجوم" التدريبي الصيفي، محققًا 60 ساعة تدريبية، ومستهدفًا 44 طالبًا وطالبة، بالمرحلة الثانوية، في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للقادة الواعدين؛ لصقل مهاراتهم القيادية من خلال اكتشاف مهارات التعلم والوعي الذاتي والتواصل.
وأشار "السبيعي" إلى أن البرنامج الثالث الذي نفذته الجمعية هو "اللغة الإنجليزية"، لتدريب وتطوير 91 طالبًا وطالبة في المهارات الأربع للغة الإنجليزية، لمدة 80 ساعة تدريبية.
وتابع: البرنامج الرابع "الموظف الجديد"، لتأهيل الأيتام وتدريبهم في المجالات التي تؤهلهم لسوق العمل وإكسابهم المهارات المطلوبة لتعزسز ثقتهم بأنفسهم كي يخوضوا مجالات العمل المختلفة.
وأوضح، أن البرنامج نُفذ بالتعاون مع جهات تدريبية تخصصية، تواكبًا مع خطة التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، مستهدفًا 25 متدربًا ومتدربة من مستفيدي الجمعية، واستمر لمدة أسبوعين.
ويهدف إلى اكساب المستفيد مهارة نوعية وخلق فرص عمل جديدة له إلى جانب تحقيق الاكتفاء المادي والمعنوي للمستفيدين وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، تمهيدًا لدخولهم لسوق العمل.
كما التحق 40 طالبًا وطالبة، ببرنامج "كلايم" والذي يهدف إلى إكساب الأبناء مهارات الإلقاء والخطابة والقيادة، واستمر لمدة خمسة أيام، بمعدل 36 ساعة تدريبية.
وقدم "السبيعي"، شكره لشركاء النجاح من الجهات المنظمة والداعمين الذين ساهموا في تمكين الأيتام وتطوير قدراتهم.