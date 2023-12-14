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"إسلامية نجران" تشارك في مهرجان الحمضيات الـ 13 بمتنزه "أبا الرشاش"
دشنه أمير المنطقة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمزارعين
شارك فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، في مهرجان نجران الوطني الثالث عشر للحمضيات، والذي دشنه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، اليوم الخميس، بمتنزه الأمير جلوي بن عبدالعزيز في أبا الرشاش، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمزارعين.
وفي التفاصيل، اشتمل ركن الوزارة على لوحات للتعريف بمشاركة الفرع مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة بزراعة العديد من الأشجار بالفرع، وكذلك توزيع العديد من نسخ المصاحف بجميع اللغات.
وكرم الأمير جلوي بن عبدالعزيز فرع الوزارة بالمنطقة على مشاركته الفاعلة في المهرجان.