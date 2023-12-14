"إسلامية نجران" تشارك في مهرجان الحمضيات الـ 13 بمتنزه "أبا الرشاش"

شارك فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، في مهرجان نجران الوطني الثالث عشر للحمضيات، والذي دشنه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، اليوم الخميس، بمتنزه الأمير جلوي بن عبدالعزيز في أبا الرشاش، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمزارعين.