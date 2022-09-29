"ثانوية زيد بن الأرقم" تتزين بالأخضر في احتفال اليوم الوطني 92

نظمت ثانوية زيد بن الأرقم، الخميس، في حي بدر بالرياض، احتفالًا باليوم الوطني الثاني والتسعين، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "هي لنا دار".
تضمن الحفل العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات المتنوعة التي شارك فيها منسوبو المدرسة من معلمين وطلاب وكوادر إدارية.
وتنوعت فقرات الاحتفال بهذا اليوم الغالي على نفوس كل السعوديين ما بين الفقرات الوطنية والبرامج المتنوعة، بإشراف من مدير المدرسة مطلق القحطاني، وبتواجد المساعد للشؤون التعليمية في مكتب تعليم الشفا الدكتور سعيد الوادعي.
وقد تَزينت المدرسة بالأخضر، وتوشّح الطلاب بالأعلام والشعارات والكلمات الوطنية بمشاركة المعلمين.
يذكر أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اعتمدت 14 برنامجًا وفعالية للاحتفاء باليوم الوطني الـ"92" للمملكة في المدارس والإدارات والمراكز.
وتضمن برنامج الاحتفال لمدة أسبوع فعاليات تراثية وشعبية؛ للتعريف بتراث المملكة ومعالمها التاريخية، والتي تم فيها ربط الطلبة بالتراث الشعبي، كما شهدت المدرسة برامجَ متنوعة بمشاركة الطلاب والمعلمين.