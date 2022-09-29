"ثانوية زيد بن الأرقم" تتزين بالأخضر في احتفال اليوم الوطني 92

وتنوعت فقرات الاحتفال بهذا اليوم الغالي على نفوس كل السعوديين ما بين الفقرات الوطنية والبرامج المتنوعة، بإشراف من مدير المدرسة مطلق القحطاني، وبتواجد المساعد للشؤون التعليمية في مكتب تعليم الشفا الدكتور سعيد الوادعي.

وقد تَزينت المدرسة بالأخضر، وتوشّح الطلاب بالأعلام والشعارات والكلمات الوطنية بمشاركة المعلمين.