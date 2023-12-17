الرياض.. انطلاق فعاليات ملتقى "يتيم آمن" بـ"6" ورش تأهيلية

أطلقت جمعيةُ طفولة آمنة، اليوم الأحد، فعالياتِ ملتقى "يتيم آمن"، بمشاركة "100" يتيم ويتيمة، من خلال ست ورش تأهيلية، منبثقة من برنامج "جسد آمن"، وبشراكة ودعم منصة "إحسان" الوطنية للعمل الخيري.
وعقدت ورشة "أنا واثق من نفسي"، ضمن فعاليات الملتقى، قدّمتها المدربة والمعلمة في مجال الطفولة أنهار خالد، وورشة "كيف أتعامل مع التقنية؟" قدّمتها وكيلة كلية الحاسبات بجامعة أم القرى الدكتورة عهد الجرف.
وقدمت مساعد أخصائي نفسي أسماء الغريبي، ورشة "كيف أتعامل مع الآخرين؟".
كما عقدت ورشة "اعرف حقوقك وواجباتك" قدّمها المحامي والمحكم والموثق وناظر الأوقاف بندر العمودي، وورشة "كيف أكون متفوقًا دراسيًّا؟"، قدّمها المدربان: محسن آل عزيز، ويحيى طميحي رائد. كما عقدت ورشة "كيف أحمي نفسي؟" وقدّمها المستشار الأسري والأخصائي الاجتماعي عبدالله المعبدي.
وقالت رئيسة مجلس إدارة جمعية "طفولة آمنة" نسرين أبو طه: إن الجمعية أطلقت فعاليات تهدف لرفع مستوى الوعي لدى فئة الأيتام الغالية حول حقوقهم وواجباتهم، وكيفية التعامل مع حالات الإيذاء والتنمّر وتوعيتهم بالحقوق والواجبات؛ مما يسهم في بناء جيل من الأطفال الأيتام الواثقين من أنفسهم، المؤمنين بقدراتهم، الآمنين في ممارساتهم.
وشكرت رئيسةُ الجمعية كلَّ القائمين على هذا الملتقى من الخبراء والمتخصصين في مجال حماية الأطفال والقانون والتربية، والمشاركين من الجمعيات والجهات الخيرية العاملة في قطاع الأيتام، لنجاح هذا الملتقى الذي يحقّق رؤية 2030، بتحسين جودة حياة الطفل.