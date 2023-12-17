الرياض.. انطلاق فعاليات ملتقى "يتيم آمن" بـ"6" ورش تأهيلية

وشكرت رئيسةُ الجمعية كلَّ القائمين على هذا الملتقى من الخبراء والمتخصصين في مجال حماية الأطفال والقانون والتربية، والمشاركين من الجمعيات والجهات الخيرية العاملة في قطاع الأيتام، لنجاح هذا الملتقى الذي يحقّق رؤية 2030، بتحسين جودة حياة الطفل.