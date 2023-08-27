برامج "تنمية الأفلاج" تحتضن ألف مستفيد ومستفيدة

احتضنت برامجُ جمعية تنمية الأفلاج التي أطلقتها تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد 1445هـ؛ أكثرَ من ألف مستفيد ومستفيدة في شتى المجالات المتنوعة.
وتضمّنت برامج رياضية في كرة القدم والكاراتيه والسباحة واللياقة، إضافة إلى البرامج الاجتماعية والتثقيفية والتوعوية والتدريبية والتطوعية والتعليمية في العديد من المهارات المعرفية الأخرى.
وتحرص جمعية تنمية الأفلاج، من خلال برامجها المتنوّعة التي تشمل المسارات التعليمية والتربوية والأسرية والثقافية والاقتصادية وغيرها؛ على تحقيق المخرجات بجودة عالية؛ استشعارًا لمسؤوليتها الاجتماعية، وتعزيزًا لمبادراتها الاجتماعية والتطوعية التي تقدّمها، بهدف تنمية المجتمع وتقديم قيمة نوعية مضافة للمستفيدين وللمجتمع.