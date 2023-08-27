برامج "تنمية الأفلاج" تحتضن ألف مستفيد ومستفيدة

وتحرص جمعية تنمية الأفلاج، من خلال برامجها المتنوّعة التي تشمل المسارات التعليمية والتربوية والأسرية والثقافية والاقتصادية وغيرها؛ على تحقيق المخرجات بجودة عالية؛ استشعارًا لمسؤوليتها الاجتماعية، وتعزيزًا لمبادراتها الاجتماعية والتطوعية التي تقدّمها، بهدف تنمية المجتمع وتقديم قيمة نوعية مضافة للمستفيدين وللمجتمع.