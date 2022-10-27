"المحيميد" يناقش أبرز الاقتراحات والمهام المتعلقة بالمسجد الحرام خلال موسم العمرة

ناقش مساعد الرئيس العام وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، خلال الاجتماع الدوري لمجلس شؤون المسجد الحرام، عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وتطرق إلى آلية تطوير الأعمال بما يتماشى مع خطط الرئاسة (2024) والاستعدادات المثلى لموسم العمرة لهذا العام ١٤٤٤هـ، وأهمية توظيف التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات في المسجد الحرام، وذلك بحضور أصحاب الفضيلة والسعادة من أعضاء المجلس.