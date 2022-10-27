"المحيميد" يناقش أبرز الاقتراحات والمهام المتعلقة بالمسجد الحرام خلال موسم العمرة

ناقش مساعد الرئيس العام وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، خلال الاجتماع الدوري لمجلس شؤون المسجد الحرام، عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وتطرق إلى آلية تطوير الأعمال بما يتماشى مع خطط الرئاسة (2024) والاستعدادات المثلى لموسم العمرة لهذا العام ١٤٤٤هـ، وأهمية توظيف التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات في المسجد الحرام، وذلك بحضور أصحاب الفضيلة والسعادة من أعضاء المجلس.
وفي التفاصيل، أوضح الدكتور "المحيميد" أن هذه الاجتماعات تأتي بدعم وحرص الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس، مشيراً إلى دعم الكفاءات التي تثبت جدارتها وتميزها في رفع جودة مخرجات الأعمال الموكلة إليهم، وذلك لاستمرارية جودة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.
وتم خلال الاجتماع مناقشة أبرز الاقتراحات والاستفسارات والمهام المتعلقة بالمسجد الحرام خلال موسم العمرة، وكيفية مواصلة التطوير الأمثل لها مع الأخذ بكافة الاحتمالات المتعلقة بكيفية التعامل مع المراحل القادمة من أجل مواصلة دعم مسيرة التطور التي يشهدها الحرمان الشريفان بدعم غير محدود من لدن القيادة الرشيدة -أيدها الله- والرامية لمواكبة الرؤية (2030).