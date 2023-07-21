شاهد من صامطة.. ختام "دورات القرعاوي الـ29" وتكريم الدعاة والداعمين

وأشار "المدخلي" إلى أنّ الدورات هذا العام استهدفت عددًا كبيرًا؛ حيث بلغت 3157 دارسًا ودارسة، وعدد المتابعين عن بعد 14820 متابعًا، وبلغت دروسها 205 دروس. مضيفًا: أن إقامة مثل هذه الدورات، وخاصة الإجازات الصيفية، أمر في غاية الأهمية، وهو مما يحرص عليه ولاة أمرنا، وفقهم الله، الحريصون على حماية شبابنا ومجتمعنا، وعلى حفظ أوقاتهم بما ينفعهم من تعلم العقيدة الصحيحة والتفقه في الدين، وتحصينهم من الأفكار الهدامة والجماعات المنحرفة من إخوانية وتبليغية ودواعش ونحوها، وتحذيرهم من الآفات والمنكرات من المخدرات والمسكرات وقتل الأوقات.