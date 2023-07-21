شاهد من صامطة.. ختام "دورات القرعاوي الـ29" وتكريم الدعاة والداعمين

رعى محافظ صامطة الدكتور حزام بن قبلان بن جديع، حفل اختتام دورات الشيخ العلامة عبدالله القرعاوي، رحمه الله، العلمية التاسعة والعشرين لعام 1444هـ، بجامع العلوم الشرعية "الشيخ زيد مدخلي"، رحمه الله، بصامطة.
جاء ذلك بحضور مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، أسامة بن زيد المدخلي، وجمع من الأئمة والخطباء وطلاب العلم؛ حيث رحّب رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة محمد بن زيد المدخلي، بمحافظ صامطة، ومدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة.
وقال "المدخلي": "نفيدكم من باب التحدث بنعم الله، ونعوذ بالله من الرياء والسمعة؛ بأن برامج الجمعية الدعوية قائمة طيلة العام، بالمحاضرات والندوات والدروس والدورات وتوعية الجاليات، والعناية بتعليم فئة الصم وضعاف السمع، وفق توجيهات وزارة الشؤون الإسلامية السديدة ممثلة في فرعها بالمنطقة".
وأضاف: "من فضل الله علينا أن نقوم بخدمة طلاب العلم وتوجيه الناس للعلم النافع والعمل الصالح، وخاصة من خلال الدورات الشرعية؛ ومنها هذه الدورات القائمة المسماة بدورات الشيخ عبدالله بن محمد القرعاوي، رحمه الله، التي أسّسها شيخان كريمان وعلمان من أعلام المنطقة؛ هما: الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، والشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله".
وتابع: "الدورات متنوعة تضمّنت شروحات لمتون في العلوم الشرعية ووسائلها من الفرعية، تقام في عدد من مساجد وجوامع المحافظة؛ ومنها في الأمن الفكري، والجاليات، والدوائر الحكومية، والصم وضعاف السمع، ومنها دورات نسائية.
وأشار "المدخلي" إلى أنّ الدورات هذا العام استهدفت عددًا كبيرًا؛ حيث بلغت 3157 دارسًا ودارسة، وعدد المتابعين عن بعد 14820 متابعًا، وبلغت دروسها 205 دروس. مضيفًا: أن إقامة مثل هذه الدورات، وخاصة الإجازات الصيفية، أمر في غاية الأهمية، وهو مما يحرص عليه ولاة أمرنا، وفقهم الله، الحريصون على حماية شبابنا ومجتمعنا، وعلى حفظ أوقاتهم بما ينفعهم من تعلم العقيدة الصحيحة والتفقه في الدين، وتحصينهم من الأفكار الهدامة والجماعات المنحرفة من إخوانية وتبليغية ودواعش ونحوها، وتحذيرهم من الآفات والمنكرات من المخدرات والمسكرات وقتل الأوقات.
وأشاد بالداعمين لهذه الدورات منذ أن تأسّست، من أهل الخير والإحسان، وفي مقدمة الداعمين طيلة أعوامها المديدة مؤسسة العنود الخيرية، رحم الله صاحبة المؤسسة وأكرمها بجنات النعيم، وحفظ الله القائمين عليها وكتب أجرهم، وهناك داعمون آخرون.
واختتم "المدخلي" بالشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، وأمير منطقة جازان، ونائبه؛ على الدعم والتوجيه لبرامج الدعوة في المنطقة. وشكر وزير الشؤون الإسلامية لدعمه مثل هذه البرامج النافعة، كما شكر محافظ صامطة على ما لمس منه من اهتمام بالغ بتوعية الناس بما ينفعهم عبر هذه الجمعية، سائلًا الله أن تكون الجمعية عند حسن الظن. كما شكر فرع الوزارة على متابعتهم البرامج الدعوية التي تنفّذها الجمعية في المحافظة، وكذلك قدر جهود إدارة المساجد في المحافظة والقائمين على الدورات، وعلى رأسهم مشرف الدورة عبدالله النجمي، والمشايخ الفضلاء.
فيما أعرب مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان أسامة بن زيد المدخلي، عن اعتزازه بهذه الرعاية المباركة من قبل محافظ صامطة، التي سيكون لها الأثر الطيب في النفوس والأعمال، سائلًا الله تبارك وتعالى أن يرزق التوفيق والسداد ويديم نعمه الظاهرة والباطنة وشكره عليها.
وقدم شكره للقائمين على هذه الدورة العلمية المباركة، في جمعية الدعوة بصامطة من معلمين فضلاء درسوا وبيّنوا أمورًا عظيمة، ومشرفين ومراقبين ومشرفات ومراقبات، سائلًا الله أن يكتب أعمالهم في ميزان حسناتهم.
واختتم بوصيّة بسيطة إلى طلاب العلم وطالبات العلم، قال فيها: "أيها الإخوة، إن العلم فضله أعظم من أن يشهر، وأوضح من أن يظهر؛ فهو أعز مطلوب وأشرف مرغوب، تسابق الفضلاء لطلبه كما تسابقتم لهذه الدورة، وتنافس الأذكياء لتحصيله كما تنافستم لتحصيل العلم في هذه الدورة، من اتصف به فاق غيره، ومن اتسم به بان نبله، رفع الله أهله درجات ونفى المساواة بينهم وبين غيرهم كرات ومرات، يقول الله عز وجل: "يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات"، وقال ابن عباس، رضي الله عنهما: "العلماء فوق المؤمنين مائة درجة، وما بين الدرجتين مائة عام".
وأضاف: "الله الله في المواصلة في حضور الدورات العلمية والنهل من نهلها الصافي، والتفقه في الدين على بصيرة وعلى أيدي العلماء في هذه البلاد المباركة".
وفي ختام الحفل تم تكريم الدعاة والداعمين، إضافة إلى تكريم نماذج من طلاب الدورة بشهادات حضور وتكريم مدرسيهم والمشرفين على التنفيذ.