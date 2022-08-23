"مستشفى عفيف" يخدم 100 ألف مراجع ويجري 500 جراحة في 6 أشهر

من جانب آخر، أظهرت إحصائية لمستشفى عفيف، أن عدد المستفيدين من خدماته بلغ أكثر من 100 ألف مستفيد خلال النصف الأول للعام 2022م، منهم (30581) مستفيدًا من قسم العيادات الخارجية، و(48147) مستفيدًا من أقسام الإسعاف والطوارئ، وعدد المستفيدين من خدمات أقسام الأشعة (22169) مستفيدًا.