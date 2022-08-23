"مستشفى عفيف" يخدم 100 ألف مراجع ويجري 500 جراحة في 6 أشهر

دعم "تجمع الرياض الصحي الثالث" مستشفى عفيف العام أخيرًا بـ22 سريرًا طبيًا و50 جهاز هيبافيلتر متنقلاً بتقنية عالية! لتحقيق معايير متطلبات مكافحة العدوى.
من جانب آخر، أظهرت إحصائية لمستشفى عفيف، أن عدد المستفيدين من خدماته بلغ أكثر من 100 ألف مستفيد خلال النصف الأول للعام 2022م، منهم (30581) مستفيدًا من قسم العيادات الخارجية، و(48147) مستفيدًا من أقسام الإسعاف والطوارئ، وعدد المستفيدين من خدمات أقسام الأشعة (22169) مستفيدًا.
وأظهرت الإحصائية إجراء المستشفى لـ 494 عملية جراحية خلال الفترة في تخصصات مختلفة، فيما وصلت عدد الحالات الحرجة والطارئة التي تعامل معها المستشفى إلى (13644) حالة مختلفة، منها حالات إنقاذ حياة وحالات طارئة.