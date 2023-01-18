أمانة الطائف تعرض 9 فرص استثمارية كبرى أمام القطاع الخاص

عرضت أمانة الطائف في "معرض ملتقى الاستثمار الصحي" 2023، المقام تحت عنوان (استثمر في الطائف) 9 فرص استثمارية بلدية كبرى، شملت إنشاء مدينة طبية على طريق الملك فهد الدائري بالقرب من مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي على مساحة 235482 م2، ومشروع أكاديمية طبية ومستشفى أكاديمي بالطائف الجديد على مساحة 842827 م2، ومشروع مركز تجميل وعافية واستجمام (1) بالشفا على مساحة 194000 م2، ومشروع مركز تجميل وعافية واستجمام (2) بالهدا على مساحة 12326 م2، ومشروع إنشاء مجمع طبي (1) على طريق المطار بجوار دوار الدلال بمساحة 3164 م2، ومشروع إنشاء مجمع طبي (2) بطريق الملك فهد الدائري على مساحة 20913 م2، ومشروع إنشاء مجمع طبي (3) بالشعب الأحمر – أم العراد على مساحة 25000 م2، ومشروع إنشاء مستوصف طبي بشارع عكاظ على مساحة 3400 م2، ومشروع دور عيادات تخصصية بمبنى أمانة الطائف.