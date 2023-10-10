"تعليم جازان" تستضيف ورشة لدعم وتمكين المدارس وإدارات التعليم

وتأتي الورشة وفق توجيهات وزير التعليم خلال لقاء مديري التعليم المنعقدة سابقًا؛ لبحث العديد من المحاور التي تشمل التشريعات والمهام التشغيلية "غير التعليمية"، والمهام التربوية والتعليمية والصلاحيات، وفق مرحلتين؛ تشمل الأولى منهما: تنفيذ ورشة عمل مشتركة لمديري إدارات تعليم المحافظات الـ"31"، والتي نظّمت اليوم في "تعليم جازان"، وتشمل مشاركة مكاتب التعليم ومدارس التعليم العام "بنين- بنات".