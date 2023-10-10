"تعليم جازان" تستضيف ورشة لدعم وتمكين المدارس وإدارات التعليم

استضافت الإدارةُ العامة للتعليم بمنطقة جازان، اليوم الثلاثاء، ورشةَ عمل "دعم وتمكين المدارس وإدارات التعليم في المحافظات"، بمشاركة "31" إدارة تعليمية.
وتأتي الورشة وفق توجيهات وزير التعليم خلال لقاء مديري التعليم المنعقدة سابقًا؛ لبحث العديد من المحاور التي تشمل التشريعات والمهام التشغيلية "غير التعليمية"، والمهام التربوية والتعليمية والصلاحيات، وفق مرحلتين؛ تشمل الأولى منهما: تنفيذ ورشة عمل مشتركة لمديري إدارات تعليم المحافظات الـ"31"، والتي نظّمت اليوم في "تعليم جازان"، وتشمل مشاركة مكاتب التعليم ومدارس التعليم العام "بنين- بنات".
فيما جمعت ورشةُ العمل الثانية الختامية، في جدة، مديري عموم التعليم الـ16.
وبحثت ورشة عمل "دعم وتمكين المدارس وإدارات التعليم في المحافظات"، التحديات الاستراتيجية التي تواجهها إدارات الشؤون التعليمية والمدرسية والخدمات المساندة، والتشريعات والصلاحيات والمهام التعليمية وغير التعليمية "التشغيلية"، وأيضًا إيجاد الحلول وبحث الفرص المتاحة في مجال التعليم؛ بهدف تشخيص واقع الأداء ومتطلباته لتمكين المدارس وإدارات التعليم.