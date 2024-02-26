النادي السعودي بـ "لانكاستر" البريطانية يحتفل بـ"يوم التأسيس"

نظم النادي السعودي بمدينة لانكاستر البريطانية، احتفالاً مميزًا، احتفاءً بـ"يوم التأسيس"، في حرم جامعة لانكاستر.
وشهد الاحتفال مشاركة واسعة من الجالية السعودية والمجتمع الدولي بالجامعة؛ بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس والطلاب من مختلف الجنسيات.
ولم يقتصر الاحتفال بـ"يوم التأسيس" على العروض التقليدية، بل تخللته الفعاليات التفاعلية والمسابقات التي أضافت روحًا من البهجة والتنافس الشريف.
ونظمت مسابقة أفضل طبق وزي؛ حيث شارك الطلاب والطالبات بأزياء تقليدية تعكس تنوع وغنى الثقافة السعودية، بالإضافة إلى تقديم أطباق شعبية متنوعة تمثل كل منطقة في المملكة.
ولم تكن المسابقات مقتصرة على الكبار فحسب، بل شملت أيضًا فعاليات مصممة خصيصًا للأطفال، تضمنت مسابقات شعبية أسهمت في تعريفهم بالثقافة السعودية وتراثها العريق بطريقة ممتعة وتفاعلية.
ومن اللمسات البارزة في الاحتفال، تقديم العروض الفنية التي أثرت الحدث بالموسيقى والرقصات الشعبية المعبرة عن الهوية السعودية.
كما شمل الاحتفال عرضًا تعريفيًا بـ"يوم التأسيس" السعودي؛ باستعراض تاريخ المملكة وتراثها الغني؛ بهدف توسيع الوعي والإلمام بأهمية هذا اليوم لدى الحضور الدولي، مما أتاح فرصة فريدة لتبادل الثقافات وتعزيز الفهم المتبادل.
وتوج هذا الاحتفال المميز، بتوزيع العديد من الجوائز على الفائزين في المسابقات المختلفة، ما أضاف إلى الحدث طابعًا من الإثارة والتشويق.
ولم يكن الاحتفال بـ"يوم التأسيس" في "لانكاستر"، مجرد مناسبة للتذكير بالتراث السعودي، بل كان أيضًا فرصة للتقارب والتفاهم بين الثقافات.
وكان للملحقية الثقافية السعودية دور محوري في إنجاح هذا الحدث البارز، بفضل الدعم والتوجيه القيم من الملحق الثقافي الدكتور أمل فطاني.
كما كان للدعم المعنوي والتوجيهي الذي قدمته الملحقية الأثر البالغ في تحقيق أهداف الاحتفال، مؤكدًا على الرسالة الثقافية السامية التي يحملها. ويبرز هذا التعاون الوثيق بين الطلاب المبتعثين والملحقية، الجهود المتواصلة لتعزيز الهوية الثقافية السعودية وتوسيع نطاقها على الصعيد العالمي، مما يسهم في تعزيز الصورة الإيجابية للمملكة وإبراز غنى تراثها الثقافي والحضاري.
ويؤكد هذا الدعم أهمية الثقافة كجسر للتواصل والتفاهم بين الشعوب، معززًا بذلك الدور الفعال للمملكة في الحوار الثقافي العالمي.