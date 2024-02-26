النادي السعودي بـ "لانكاستر" البريطانية يحتفل بـ"يوم التأسيس"

كما كان للدعم المعنوي والتوجيهي الذي قدمته الملحقية الأثر البالغ في تحقيق أهداف الاحتفال، مؤكدًا على الرسالة الثقافية السامية التي يحملها. ويبرز هذا التعاون الوثيق بين الطلاب المبتعثين والملحقية، الجهود المتواصلة لتعزيز الهوية الثقافية السعودية وتوسيع نطاقها على الصعيد العالمي، مما يسهم في تعزيز الصورة الإيجابية للمملكة وإبراز غنى تراثها الثقافي والحضاري.