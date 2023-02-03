بشعار "لا تفرط".. جامعة شقراء تنفذ حملة توعوية حول الفيتامينات والمكملات الغذائية

نظمت جامعة شقراء، ممثلة في النادي الطلابي بكلية الصيدلة، حملة صحية وتوعوية بمجمع المكان مول، بعنوان "الفيتامينات والمكملات الغذائية" تحت شعار "لا تفرط" ومعرضاً عن "حساسية الطعام"، بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب، وبمشاركة مستشفى الدوادمي العام على مدى يومين بحضور عميد الكلية الدكتور غلاب العتيبي، وبمشاركة طلاب وطالبات كلية الصيدلة .