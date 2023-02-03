بشعار "لا تفرط".. جامعة شقراء تنفذ حملة توعوية حول الفيتامينات والمكملات الغذائية

نظمت جامعة شقراء، ممثلة في النادي الطلابي بكلية الصيدلة، حملة صحية وتوعوية بمجمع المكان مول، بعنوان "الفيتامينات والمكملات الغذائية" تحت شعار "لا تفرط" ومعرضاً عن "حساسية الطعام"، بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب، وبمشاركة مستشفى الدوادمي العام على مدى يومين بحضور عميد الكلية الدكتور غلاب العتيبي، وبمشاركة طلاب وطالبات كلية الصيدلة .
وتفصيلاً، تضمنت حملة "لا تفرط" إعداد ركن تثقيفي لتقديم معلومات صحية حول الفيتامينات وأقسامها والمكملات الغذائية، وأهم وظائفها وأضرار الإفراط في تناولها، بالإضافة إلى تعريف أفراد المجتمع بالمكملات الغذائية وضررها على فاعلية الأدوية، والطرق السليمة لتناولها.
وهدف معرض "حساسية الطعام"، لرفع الوعي المجتمعي بأعراضها وطرق علاجها، والتعريف بأنواع حساسية الطعام ومسبباتها، بالإضافة إلى تقديم منشورات صحية تتضمن مواد تثقيفية بهذا النوع من الحساسية، والتعريف بأبرز أنواع الأطعمة المسببة لها، حيث قدم طلاب وطالبات الكلية معلومات صحية قيمة لزوار المعرض للتوعية بحساسية الطعام ومسبباتها وطرق علاجها والوقاية منها.