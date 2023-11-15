كلية السياحة بالطائف توقع اتفاقية شراكة مع "ظلال النزلاء" في قطاع الفندقة

وتهدف الشراكة إلى التعاون بين الجانبين في مجال التدريب التعاوني وتعزيز السياحة في المنطقة من خلال المساهمة في الحملات والبرامج والفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية المقدمة للمجتمع.