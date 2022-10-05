تجمّع المدينة الصحي يدشن دبلوم الأطباء للرعاية المنزلية لكبار السن

دشّن تجمّع المدينة المنورة الصحي، مساء أمس، دبلوم الأطباء المتقدم للرعاية الصحية المنزلية، والذي يستهدف الأطباء؛ لتطوير مهاراتهم العلمية والعملية للحصول على تصنيف دبلوم متخصص في الرعاية الصحية المنزلية، ليخدم كبار السن والمرضى في منازلهم، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي الدكتور أحمد الصغير بمقر إدارة الرعاية المنزلية بالمدينة المنورة.
وبيّن تجمّع المدينة المنورة الصحي أن إدارة الرعاية الصحية المنزلية قد حصلت على الاعتماد البرامجي لدبلوم التمريض للرعاية الصحية المنزلية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، كأول برنامج معتمد على مستوى المملكة.