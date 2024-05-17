"كيان" للأيتام تقيم دورة تدريبية لمستفيديها حول "الأمن السيبراني والجرائم السيبرانية"

وفي التفاصيل، استهدفت الدورة مستفيدي جمعية كيان، حيث ذكرت الدكتورة ريم المبارك أن الأمن السيبراني هو الذي يعنى بالحفاظ على أمن المعلومات والشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية ومكوناتها من أجهزة وبرمجيات، وما تقدمه من خدمات، وما تحويه من بيانات، من أي اختراق، أو تعطيل، أو تعديل، أو دخول، أو استخدام، أو استغلال غير مشروع.