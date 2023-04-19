الندوة العالمية للشباب الإسلامي تقدّم 31 ألف وجبة إفطار في نيجيريا

وأشار إلى أن برنامج الإفطارات من أهم البرامج الموسمية في شهر رمضان، الذي تنتظره كثير من الأسر الفقيرة والمحتاجة؛ حيث يوفر لها الأطعمة الجاهزة في شهر الصيام، ويُدخل على قلوب أفرادها الفرحة والسرور.