الندوة العالمية للشباب الإسلامي تقدّم 31 ألف وجبة إفطار في نيجيريا

قدّم مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في نيجيريا 31 ألف وجبة إفطار صائم في 8 ولايات نيجيرية.
وذكر مدير مكتب الندوة هشام عبدالسلام أن الإفطارات أقيمت في بعض المستشفيات والسجون ونزل الصم والبكم، وأولياء أمور طلاب ومدارس الندوة العالمية، وبعض المسؤولين في الحكومات المحلية والمساجد والمراكز التي شملت تجمعات كبيرة للفقراء والمحتاجين.
وأشار إلى أن برنامج الإفطارات من أهم البرامج الموسمية في شهر رمضان، الذي تنتظره كثير من الأسر الفقيرة والمحتاجة؛ حيث يوفر لها الأطعمة الجاهزة في شهر الصيام، ويُدخل على قلوب أفرادها الفرحة والسرور.
وعبّر المستفيدون عن امتنانهم لمبادرات الندوة العالمية وجهود المملكة العربية السعودية وعطائها الإنساني المستمر للشعوب والمجتمعات المحتاجة حول العالم، وخاصة في شهر الخير والإحسان.