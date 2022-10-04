"هلال عسير" يباشر 4546 بلاغًا إسعافيًّا خلال شهر ويستعدّ لإطلاق الخدمة الطائرة

وكان عدد الحالات 3912؛ منها 3582 حالة نُقِلت إلى مستشفيات المنطقة، وكانت 2481 حالة مرضية، و964 من حالات الحوادث، فيما تم تقديم الخدمة الإسعافية للحالات الباقية بعدد 1360 حالة في مواقعها.