"هلال عسير" يباشر 4546 بلاغًا إسعافيًّا خلال شهر ويستعدّ لإطلاق الخدمة الطائرة

كشف مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، محمد عبدالله الشهري، عن تلقّي غرفة القيادة والتحكم بالمنطقة 4546 بلاغًا في شهر سبتمبر تجاوبت معها الفرق الإسعافية بكل جدارة ومهنية.
وكان عدد الحالات 3912؛ منها 3582 حالة نُقِلت إلى مستشفيات المنطقة، وكانت 2481 حالة مرضية، و964 من حالات الحوادث، فيما تم تقديم الخدمة الإسعافية للحالات الباقية بعدد 1360 حالة في مواقعها.
وتتلقّى الهيئة البلاغات عن طريق الرقم 997، أو عن طريق تطبيق أسعفني للهواتف الذكية، ويتم التعامل مع البلاغات بكل كفاءة؛ حيث إن المراكز الإسعافية مجهزة بالكوادر الطبية وأفضل الأجهزة والمعدات.
من جهة أخرى وضمن الاستعدادات لإطلاق خدمة الإسعاف الجوي بمنطقة عسير؛ قام فريق من هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمركز الرئيسي بزيارة لمنطقة عسير، وعقد اجتماعات مع جهات أمنية وصحية ذات علاقة، ووقف الفريق على جاهزية المهابط في المستشفيات، وناقش تدريب منسوبي القطاعات الأمنية على الهبوط الآمن للطائرات العامودية.
وعقد الفريق اجتماعًا مع مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بعسير محمد الشهري، جرى خلاله مناقشة الخطة الزمنية، ومسح الطرق السريعة ومسارات الإسعاف الجوي، ومناقشة التحديات التي تواجه العمليات الإسعافية الجوية.