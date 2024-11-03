محافظ الزلفي يفتتح "موسم الوفاء" لسباقات فروسية الزلفي.. ويُكرِّم الفائزين

افتتح محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي عصر اليوم موسم سباقات فروسية الزلفي لهذا العام 1446هـ، خلال رعايته حفله الأول على جوائز وكأس مزرعة الخلف النموذجية.
حضر افتتاح الموسم نائب رئيس شرطة الزلفي العقيد راشد بن محمد آل دبيان، ومدير ميدان الفروسية بالمحافظة محمد مساعد المنيفي، والشيخ خلف بن عبدالرحمن الخلف، وعدد من مديري القطاعات الحكومية والأمنية.
وتكوَّن الحفل من أربعة أشواط، خُصص الشوط الرئيسي منها على الكأس لجياد الإنتاج (حصن وأفراس) أكثر من ثلاث سنوات مفتوح على مسافة 1400م، وتنافس عليه 18 جوادًا، وتمكَّن الجواد "عديت" للمالك علي المحترش والمدرب محمد سعود الفالح من الظفر بالكأس، بقيادة الخيال عادل الفريدي.
وفي نهاية الحفل سلَّم محافظ الزلفي الكأس والجوائز لمُلاك ومدربي الجياد الفائزة بالأشواط الأربعة، كما كرم شركاء ميدان الفروسية لعام 1445هـ.
وسلَّم محافظ الزلفي درع الفروسية لرجل الأعمال خلف عبدالرحمن الخلف، عضو مجلس إدارة الميدان ومالك مزارع الخلف النموذجية، تقديرًا لدعمه الحفل الأول.
بدوره، أعرب مدير فروسية الزلفي محمد بن مساعد المنيفي عن شكره وتقديره لمحافظ الزلفي؛ لرعايته انطلاقة الموسم، ودعمه الدائم للميدان وأنشطته.