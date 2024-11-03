محافظ الزلفي يفتتح "موسم الوفاء" لسباقات فروسية الزلفي.. ويُكرِّم الفائزين

وتكوَّن الحفل من أربعة أشواط، خُصص الشوط الرئيسي منها على الكأس لجياد الإنتاج (حصن وأفراس) أكثر من ثلاث سنوات مفتوح على مسافة 1400م، وتنافس عليه 18 جوادًا، وتمكَّن الجواد "عديت" للمالك علي المحترش والمدرب محمد سعود الفالح من الظفر بالكأس، بقيادة الخيال عادل الفريدي.