أمير جازان بالنيابة يرعى ورشة الفرص الاستثمارية في تطوير وإنتاج البن بالمنطقة

رعى أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز اليوم، فعاليات ورشة "الفرص الاستثمارية في مجال تطوير وإنتاج البن" التي نفذها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة بالتعاون مع الشركة السعودية للقهوة بمدينة جازان.
وتضمّن الحفل كلمة لوكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المساعد لشؤون الزراعة الدكتور سليمان الخطيب أكد فيها أن تطوير وإنتاج البن السعودي يعد أحدى الفرص الاستثمارية الواعدة التي تعمل الوزارة على تعزيزها وتطويرها، خاصة بعد أن تم تصنيف المملكة ضمن أكثر دول العالم استهلاكاً للبن، وتقدير الكميات المستوردة للأسواق السعودية بنحو 73 ألف طن سنوياً، وبلغ معدل إنفاق المواطنين على إعداد القهوة أكثر من مليار ريال بواقع أكثر من 80 ألف طن.
وأكد الدكتور الخطيب سعي الوزارة للاستفادة من 13 محافظة بالمنطقة الجنوبية الغربية بالمملكة، يجعلها مصدراً مهماً لإنتاج البن ورفع مستوى نسبة إنتاجه بالمملكة دعما للاقتصاد الوطني وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030م، مفيداً أن إجمالي الإنتاج المحلي من البن في المحافظات الجبلية بمناطق جازان والباحة وعسير بلغ 1.810 طن سنوياً ، ونحو 350 طناً من البن الصافي بعد التقشير، تمثل جميعها إنتاج 398 ألف شجرة بن في 2535 مزرعة بتلك المحافظات.
حضر الحفل وورشة العمل وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر وعدد من المسؤولين والمزارعين والمهتمين بالشأن الزراعي بالمنطقة.