أمير جازان بالنيابة يرعى ورشة الفرص الاستثمارية في تطوير وإنتاج البن بالمنطقة

وتضمّن الحفل كلمة لوكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المساعد لشؤون الزراعة الدكتور سليمان الخطيب أكد فيها أن تطوير وإنتاج البن السعودي يعد أحدى الفرص الاستثمارية الواعدة التي تعمل الوزارة على تعزيزها وتطويرها، خاصة بعد أن تم تصنيف المملكة ضمن أكثر دول العالم استهلاكاً للبن، وتقدير الكميات المستوردة للأسواق السعودية بنحو 73 ألف طن سنوياً، وبلغ معدل إنفاق المواطنين على إعداد القهوة أكثر من مليار ريال بواقع أكثر من 80 ألف طن.