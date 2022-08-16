"‫تعليم شرورة" تستقبل 382 معلمًا ومعلمة من المرشّحين للوظائف التعاقدية

كما حرصت إدارة تعليم شرورة على توفير خدمة الفحص الطبي بمقر المقابلات، بالتعاون مع مستشفى شرورة العام؛ للتسهيل على المعلمين والمعلمات وإنهاء كل المتطلّبات باليوم نفسه.