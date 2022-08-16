"‫تعليم شرورة" تستقبل 382 معلمًا ومعلمة من المرشّحين للوظائف التعاقدية

بدأت إدارة تعليم شرورة، الاثنين، في استقبال 382 معلمًا ومعلمة من المرشحين للوظائف التعليمية التعاقدية؛ لإنهاء متطلبات التعاقد من مطابقة المستندات وإجراء المقابلات الشخصية والفحص الطبي.
وقال مدير تعليم شرورة الدكتور فايز بن علي الأسمري: بناء على توجيه وزير التعليم ونائبه، بدأت الاستعدادات بشكل مبكر لاستقبال المرشحين والمرشحات، وإنهاء كل إجراءات التعاقد عبر تشكيل اللجان الإشرافية والتنظيمية وتواصل العلاقات العامة مع الفنادق؛ لتقديم عروض وخصومات لخدمة المعلمين والمعلمات.
بالإضافة إلى توفير وسائل النقل من المطار لمقر المقابلات الشخصية والاستقبال بالمطار والترحيب بهم وتقديم الورود.
كما حرصت إدارة تعليم شرورة على توفير خدمة الفحص الطبي بمقر المقابلات، بالتعاون مع مستشفى شرورة العام؛ للتسهيل على المعلمين والمعلمات وإنهاء كل المتطلّبات باليوم نفسه.
وأكّد مدير تعليم شرورة حرص الإدارة على إنهاء كل الإجراءات للمرشحين والمرشحات بكل يسر وسهولة من خلال تكثيف العمل باللجان المشاركة في التنظيم ومطابقة البيانات والمقابلات الشخصية والطبية، وتحرير العقود والوثائق والمحفوظات بقسمَي البنين والبنات.