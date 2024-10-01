مدير تعليم الطائف يطلق مبادرة التكامل التعليمي بين رياض الأطفال والصفوف الأولية

أطلق المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي مبادرة التكامل التعليمي بين مرحلتي رياض الأطفال والصفوف الأولية، والتي تهدف لتطوير برامج وأساليب تعليمية داعمة تراعي الفاقد لمن لم يلتحق بمرحلة رياض الأطفال مما يضمن استمرارية التعلم والتكيف السريع مع متطلبات الصفوف الأولية ويحقق نتائج متميزة في الاختبارات الوطنية "نافس" بحضور المساعد للشؤون التعليمية ، محمد بن عامر النفيعي.