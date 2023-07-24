وكيل وزارة البيئة للأراضي والمساحة يناقش تحديات أراضي مشاريع المياه في عسير

وجاءت التوصيات بضرورة تضافر الجهود بين الجهات للتعجيل باستكمال إجراءات التخصيص للأراضي وتكليف المكاتب الهندسية التابعة للشركة الوطنية للمياه بسرعة إعداد الرفوعات المساحية اللازمة للأراضي التي لم يتم إعدادها، ووضع بيان استباقي موضح فيه المواقع المستهدفة مستقبلاً، للتخصيص من قبل الشركة ومؤسسة الري ليتم دراستها من قبل الجهات المعنية بالتخصيص.