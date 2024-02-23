تستمر 3 أيام .. فعاليات وبرامج منوعة احتفالاً بيوم التأسيس بمحافظة شقراء

نظّمت لجنة الاحتفالات بشقراء، وجمعية التنمية والتطوير بالمحافظة، ومكتب وزارة الرياضة، عددًا من البرامج والفعاليات المنوعة احتفالًا بيوم التأسيس، في القرية التراثية.
وتفصيلاً، بدأ برنامج الاحتفال ، برعاية محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي؛ إذ افتتحت الفعاليات بالعرضة السعودية في القرية التراثية أمام قصر السبيعي ومسيرة الخيول ، فيما أقيم الحفل الرسمي بعد صلاة العشاء وتخلله عدد من البرامج والفعاليات والعرضة السعودية .
ونظمت وزارة الرياضة عدداً من العاليات والبرامج في سوق المجلس التراثي ولمدة ٣ أيام، وكان من أبرز الفعاليات مسابقات رياضية وجوائز وهدايا للمشاركين ، وعربات أطعمة ومسيرة خيول والعرضة السعودية ، إضافة إلى مسيرة وطنية وفعاليات مصاحبة ومسابقة أفضل زي ليوم التأسيس ، وأسر منتجة وألعاب شعبية ونقش حناء .
وأقامت جمعية التنمية والتطوير بشقراء ، عدداً من الفعاليات والبرامج والمسابقات في سوق حليوة التراثي التابع للجمعية بإشراف من لجانها العاملة.
واشتملت فعاليات جمعية التنمية والتطوير على العديد من البرامج منها: مسرح الطفل، وركن التراث وركن القراءة، ومسابقات ثقافية ، ومسابقات لاختيار أفضل زي ليوم التأسيس، وعربات أطعمة متنقلة، وأركان البيع، وجوائز وهدايا للمشاركين.
وتنفذ جمعية التنمية والتطوير بشقراء مسابقة بعنوان "مسابقة التأسيس"، تطرح خلالها أسئلة عن يوم التأسيس في وسائل التواصل الاجتماعي .