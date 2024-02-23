تستمر 3 أيام .. فعاليات وبرامج منوعة احتفالاً بيوم التأسيس بمحافظة شقراء

ونظمت وزارة الرياضة عدداً من العاليات والبرامج في سوق المجلس التراثي ولمدة ٣ أيام، وكان من أبرز الفعاليات مسابقات رياضية وجوائز وهدايا للمشاركين ، وعربات أطعمة ومسيرة خيول والعرضة السعودية ، إضافة إلى مسيرة وطنية وفعاليات مصاحبة ومسابقة أفضل زي ليوم التأسيس ، وأسر منتجة وألعاب شعبية ونقش حناء .