تفاعل كبير و75 مُكرّماً.. "تعليم جدة" تختتم مشاركتها بمعرض "الشرق الأوسط 3"

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، مساء أمس الخميس، مشاركتها في فعاليات معرض الشرق الأوسط الثالث للتعليم والتدريب الذي أقيم بمركز جدة للمنتديات والمعارض، على مدى ثلاثة أيام، من خلال جناح التعليم الذي شهد تفاعل أكثر من 6 آلاف زائر من مرتادي المعرض، وإقبالهم على فعاليات وبرامج الجناح التي تنوعت ما بين قاعات الدورات التدريبية التي قدمت أكثر من 20 دورة وبرنامجًا تدريبيًا نوعيًا للطلاب والطالبات ولزوار المنصة التعريفية الرئيسية، ومرتادي أرض الفعاليات بأركانها المتعددة من مرسم مفتوح وأركان المبادرات والعمل التطوعي والموهوبين والفعاليات المسرحية المتنوعة.