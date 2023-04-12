مركز "قوة الحركة" يقيم سحوره الرمضاني.. بحضور إعلاميين وممارسين صحيين

وبخصوص أبرز ما يقدمه المركز من خدمات، قالت "الهاجري": المركز يقدم العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، العلاج النفسي وتعديل السلوك للكبار والصغار، علاج التأتأة والتلعثم وصعوبة النطق، إعادة التأهيل بعد العمليات الجراحية، إعادة التأهيل بعد الضربات والإصابات الرياضي، برامج إعادة التأهيل المصممة للحالات العصبية مثل السكتة الدماغية ومرض باركنسون والتصلب المتعدد، ويتعامل مع حالات الأطفال بما فيها الشلل الدماغي.