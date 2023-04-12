مركز "قوة الحركة" يقيم سحوره الرمضاني.. بحضور إعلاميين وممارسين صحيين

أقام مركز "قوة الحركة" الصحي مائدة سحور رمضانية في مقره بحي قرطبة بالرياض، بحضور عدد من الإعلاميين والممارسين الصحيين والزوار.
وتجوّل الجميع في أرجاء المركز، واطلعوا على أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة في علاج الإصابات المتعددة من الحوادث المتنوعة سواء في العمل أو ي الطريق ومثله الحوادث المنزلية وكذلك إصابات الملاعب الرياضية.
واستقبلت مديرة قوة الحركة وضحى الهاجري الجميع ورحبت بهم، وتحدثت عن المركز الذي تأسس في يناير 2018.
وقالت: المركز يقدم العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، بالتعاون مع فريق متخصص يقدم، برامج إعادة تأهيل شاملة لمختلف الحالات، مثل جراحة استبدال المفاصل (رعاية ما قبل التأهيل وما بعد العمليات الجراحية) والطب الرياضي وجراحة اليد وجراحة العمود الفقري وجراحة تصحيح تشوّه العمود الفقري وجراحة القدم والكاحل وطب عظام الأطفال وغيرها.
وأضافت "الهاجري": يقدم المركز خدمات إعادة التأهيل لحالات الروماتيزم والحالات العصبية وكذلك إعادة التأهيل لما بعد جراحة الأعصاب وإعادة تأهيل القلب وإعادة التأهيل لدى الأطفال؛ وذلك لمساعدة المرضى على التعافي بشكل أسرع.
وأردفت: استثمرنا بشكل كبير في موظفينا ووفرنا أحدث التقنيات في مجال إعادة التأهيل لدعم خطة الرعاية الشخصية لمرضانا.
وتابعت: نقوم بإعداد خطط إعادة تأهيل فردية لكل مريض لدينا، بما في ذلك خطة تقييم وإدارة شاملة تركز على ما كل يهم مرضانا، كما نحرص على إشراك المريض في كل خطوة من عملية التخطيط لرحلة إعادة التأهيل.
وقالت "الهاجري": يخضع المريض لسلسلة من الجلسات العلاجية يتم خلالها مراجعة التقدم الذي تحقق وتعديله حسب الضرورة؛ للتأكد من أننا نسير في الاتجاه الصحيح.
وأضافت: يمكن أن يشمل ذلك التحفيز العملي والعلاج الكهربائي والعلاج المائي وتدريب القوة في صالة الألعاب الرياضية وتقنيات التدليك، كما يشمل في معظم الأحيان تمارين مخصصة للقيام بها بانتظام في المنزل.
وأردفت: يضم الفريق أخصائيًا مؤهلًا في العلاج الطبيعي، ومعالجًا وظيفيًا، وأخصائيًا في التمارين الرياضية، وهم يعملون جميعًا على توفير الدعم والرعاية اللازمين لتخفيف الأعراض وزيادة القدرة على التنقل وتحسين نوعية الحياة.
وبخصوص أبرز ما يقدمه المركز من خدمات، قالت "الهاجري": المركز يقدم العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، العلاج النفسي وتعديل السلوك للكبار والصغار، علاج التأتأة والتلعثم وصعوبة النطق، إعادة التأهيل بعد العمليات الجراحية، إعادة التأهيل بعد الضربات والإصابات الرياضي، برامج إعادة التأهيل المصممة للحالات العصبية مثل السكتة الدماغية ومرض باركنسون والتصلب المتعدد، ويتعامل مع حالات الأطفال بما فيها الشلل الدماغي.
وشارك المركز في العديد من المبادرات والشراكات الاجتماعية التي تدعم المجتمع شكرًا وعرفانًا لما يقدمه الوطن لأبنائه؛ منها تبنّي العديد من الحالات من ذوي الاحتياجات الخاصة ومصابي الحد الجنوبي.
وبالإضافة إلى ذلك، شارك المركز منذ إنشائه في 13 حملة تبرع للدم وتغذية بنوك الدم بمستشفى القوات المسلحة بالرياض، كذلك التعاون مع الجمعيات العلاجية الخيرية وتقديم جلسات مجانية ومخفضة للعديد من المرضى من منطلق الوفاء بالمسؤولية الاجتماعية.
وأضافت "الهاجري": نجحت الجهود المميزة للفريق الإخصائي الموجود في المركز في علاج عشرات الحالات المتنوعة، وقد حصل المركز على العديد من الشهادات والدروع؛ نظير النجاحات التي تحققت.