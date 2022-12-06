"الشؤون الإسلامية" و"السجون" بنجران يناقشان تكثيف البرامج الدعوية

استقبل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن سعد العصيمي، بمكتبه، اليوم؛ مساعد مدير السجون بمنطقة نجران العميد بنيان بن محمد العمر، وجرى خلال الزيارة مناقشة استمرار التعاون بين الجهتين وتكثيف البرامج الدعوية، وتفعيل دور الدعاة الرسميين والمتعاونين، إضافة إلى مشاركة الفرع في اللجنة المشكلة في اختبار السجناء، وتزويد السجون بالمصاحف والمطبوعات الدعوية والعلمية، إلى جانب ما يتعلّق بالمصليات داخل السجن.