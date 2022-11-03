"تقني المهنا بشقراء" يختتم برامجه التدريبية المجانية الموجهة للمجتمع والشباب

من جانب آخر، قدّم مدير المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بشقراء عبدالرحمن المنيع ؛ شكره للشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم المهنا على مبادرته التي تأتي استمرارًا للمبادرات التي يقدمها للشباب، مؤكدًا أنه تم تدريب عدد كبير من الشباب وتهيئتهم لفرص العمل، مشيرًا إلى أن توقيع "تقني المهنا للتدريب والتطوير" شراكة مع المعهد لتأهيل وتدريب الشباب في المهن التي يحتاج إليها سوق العمل، سيوفر فرصًا استثمارية للشباب السعودي في مجتمع شقراء المحلي.