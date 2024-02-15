"إسلامية نجران" توزّع مصاحف بلغة "برايل" لمستفيدي "إسناد"

واستمع الشيخ "العتيبي"، خلال الزيارة، إلى شرح عن برامج "إسناد" التي حقّقتها الجمعية خلال العام الجاري، والخطط المستقبلية التي تسعى لتحقيقها، وتمكين ذوي الإعاقة من خلال برنامج الوصول الشامل في مجال تهيئة مرافق المساجد، وترجمة الخطب والمحاضرات بلغة الإشارة، وتوفير مصاحف بلغة "برايل" وعلامات أرضية للمكفوفين، وغيرها من الخدمات.