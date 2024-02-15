"إسلامية نجران" توزّع مصاحف بلغة "برايل" لمستفيدي "إسناد"

قدّم فرعُ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران، اليوم الخميس، عددًا من المصاحف بلغة "برايل" لمستفيدي جمعية "إسناد" لرعاية ذوي الإعاقة من فئة المكفوفين بالمنطقة.
جاء ذلك خلال زيارة مدير فرع الشؤون الإسلامية الشيخ مشعل بن سالم العتيبي لمقرّ الجمعية، والذي كان في استقباله رئيس مجلس إدارة الجمعية عامر النهدي.
واستمع الشيخ "العتيبي"، خلال الزيارة، إلى شرح عن برامج "إسناد" التي حقّقتها الجمعية خلال العام الجاري، والخطط المستقبلية التي تسعى لتحقيقها، وتمكين ذوي الإعاقة من خلال برنامج الوصول الشامل في مجال تهيئة مرافق المساجد، وترجمة الخطب والمحاضرات بلغة الإشارة، وتوفير مصاحف بلغة "برايل" وعلامات أرضية للمكفوفين، وغيرها من الخدمات.
ونوّه "العتيبي" إلى أنّ الجهود التي حقّقتها "إسناد" تأتي نتيجة لدعم قيادتنا الرشيدة، حفظهم الله، مثمنًا جهود الجمعية لتحقيق التكامل الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وحثّهم على بذل المزيد من الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة.