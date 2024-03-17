"تطوير الشرقية" تستعرض المخطط الشامل لمحافظة القطيف في مرحلته النهائية

رأس نائب أمير المنطقة الشرقية، نائب رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية، رئيس اللجنة التنفيذية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، وبحضور الأعضاء، اجتماع اللجنة التنفيذية للهيئة، والذي أقر حزمة من التوصيات تجاه الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الخامس والثلاثين عددًا من المواضيع منها المخطط الشامل لمحافظة القطيف (المرحلة النهائية)، وأعمال لجنة النقاط المرورية الحرجة.
ونوه الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، المهندس عمر بن صالح العبداللطيف بالدعم الذي تحظى به الهيئة من قِبل سمو رئيس مجلس الهيئة، وسمو نائبه رئيس اللجنة التنفيذية -حفظهما الله-، والذي يُمكّن الهيئة من تحقيق أهداف التنمية المتوازنة بمختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية في ظل دعم لامحدود من القيادة الرشيدة.