"تطوير الشرقية" تستعرض المخطط الشامل لمحافظة القطيف في مرحلته النهائية

رأس نائب أمير المنطقة الشرقية، نائب رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية، رئيس اللجنة التنفيذية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، وبحضور الأعضاء، اجتماع اللجنة التنفيذية للهيئة، والذي أقر حزمة من التوصيات تجاه الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع.