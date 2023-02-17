بإقامة عدد من الأنشطة.. "تعليم عسير" يحتفي بذكرى يوم التأسيس

احتفت الإدارة العامة للتعليم في المنطقة، أمس، بذكرى يوم التأسيس، برعاية أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.
جاء ذلك بحضور مدير عام التعليم الدكتور أحمد العمري، ومدير شرطة المنطقة اللواء الدكتور فهد العصيمي، والقيادات التعليمية، وممثلي الدفاع المدني ونادي أبها الرياضي، والتجمع الصحي وعدد من الجهات الخاصة، وبمشاركة الطلاب والطالبات، على مسرح الإدارة، وبتنظيم من إدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات.
وقال "العمري": الاحتفاء يجسد الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة العظيمة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود، وبداية تأسيسه للدولة السعودية الأولى وعاصمتها الدرعية، وتعزيز القيم والمعاني المرتبطة بهذه المناسبة، وترسيخ الاعتزاز بالإرث الثقافي والاجتماعي للدولة ومجتمعها، ونشر الوعي والمعرفة لدى النشء، والولاء للقيادة والافتخار بتاريخ الوطن العظيم، وحضارته وتراثه ورموزه وقيمه الوطنية الراسخة.
وأضاف: تعليم عسير جزءٌ لا يتجزأ من منظومة العمل المؤسسي المحتفية بهذه المناسبة، التي تُذكرنا بعوامل بارزة أسهمت في بناء الوطن منذ التأسيس إلى يومنا هذا، والتي يعيشها أبناء الوطن والمقيمين على ترابه، وهو ما تعمل مدارس تعليم المنطقة على تأصيله وتنميته لدى الطلاب والطالبات خلال ذكرى يوم التأسيس عبر أكثر من 1200 مدرسة، يدرس فيها أكثر من 270 ألف طالب وطالبة، ويعمل بها 23 ألف معلم ومعلمة، و 11 ألف موظف وموظفة، وجميعهم يكرسون جهودهم في سبيل رفعة وطننا الغالي.
وأردف: الوطنية الحقيقية تتحقق عندما يؤدي كل موظف وظيفته المناطة به بأمانة وإخلاص مستشعرين أن الوطن يستحق أكثر من ذلك.
وتضمن الاحتفاء معرضاً فنيًا، وعرضاً لرحلة التعليم، فقصيدة وطنية ألقاها الشاعر فايز البكري، تلاها "برومو" اُستُعرض فيه أبرز أمراء إمارة الدرعية، ثم قصة التأسيس، واُختُتِم الاحتفاء بلوحة "سارعي للمجد يا رمز الكرامة"، من أداء طلاب وطالبات تعليم عسير.
يذكر أن مدارس المنطقة نفذت مطلع الأسبوع الجاري عدداً من الأنشطة والمسابقات والفعاليات التي تُعنى بالتعريف بيوم التأسيس والاعتزاز بجذور الدولة الراسخة وغرس قيم المواطنة والانتماء لدى الطلاب والطالبات خصوصاً وفئات المجتمع التعليمي عمومًا.