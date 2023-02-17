بإقامة عدد من الأنشطة.. "تعليم عسير" يحتفي بذكرى يوم التأسيس

وأضاف: تعليم عسير جزءٌ لا يتجزأ من منظومة العمل المؤسسي المحتفية بهذه المناسبة، التي تُذكرنا بعوامل بارزة أسهمت في بناء الوطن منذ التأسيس إلى يومنا هذا، والتي يعيشها أبناء الوطن والمقيمين على ترابه، وهو ما تعمل مدارس تعليم المنطقة على تأصيله وتنميته لدى الطلاب والطالبات خلال ذكرى يوم التأسيس عبر أكثر من 1200 مدرسة، يدرس فيها أكثر من 270 ألف طالب وطالبة، ويعمل بها 23 ألف معلم ومعلمة، و 11 ألف موظف وموظفة، وجميعهم يكرسون جهودهم في سبيل رفعة وطننا الغالي.