"الندوة العالمية" توقّع مذكرة تفاهم مع جامعة "آدم بركة" في تشاد

وقّع الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي، الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي، اليوم الاثنين؛ مذكرة تفاهم، مع رئيس "جامعة آدم بركة" بجمهورية تشاد، الدكتور محمد صالح يعقوب.
وتنصّ المذكرة على إسهام الندوة العالمية في تطوير مناهج اللغة العربية والحضارة الإسلامية، وتنظيم الملتقيات الثقافية والتوعوية لصالح الطلاب والطالبات، ومنسوبي الجامعة، مصحوبة بالدورات التأهيليّة والتدريبية، وإقامة الملتقيات والبرامج الثقافية والتوعوية.
كما تنصّ على تطوير المكتبة المركزية، وإمدادها بالمراجع والمصادر العلمية المتعلّقة باللغة العربية والدراسات الإسلامية، والإسهام في معالجة قضايا الطلاب والطالبات، بتفعيل الأنشطة الطلابية والثقافية، بما يخدم الأهدافَ المشتركة للجانبين.
وأيضًا إسهام الجامعة في تسهيل أعمال الندوة العالمية من خلال مكتبها في تشاد، والترخيص لمشروعاتها وبرامجها، وتذليل المصاعب التي تواجهها، وتحقيق استفادة الطرفين من كلّ ما يصدر عنهما من أعمالٍ فكرية وثقافية، ومطبوعات ودوريات تحقّق الإفادة للطلاب والدارسين.
وثمّن مدير مكتب الندوة العالمية في تشاد، د. محمد البشير، جهودَ المملكة العربية السعودية، حكومةً وشعبًا، في تقديم الدعم والعون للبرامج الشبابية التي تقدِّمها الندوةُ العالمية وتفيد بها الشبابَ.
كما أشار إلى أن الاتفاقية تهدف إلى العناية بالشباب، وتوفير المناخ الملائم لنموّهم فكريًّا وسلوكيًّا، والارتقاء بقدراتهم ومواهبهم لتحقيق التميُّز المنشود.