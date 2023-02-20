"الندوة العالمية" توقّع مذكرة تفاهم مع جامعة "آدم بركة" في تشاد

وأيضًا إسهام الجامعة في تسهيل أعمال الندوة العالمية من خلال مكتبها في تشاد، والترخيص لمشروعاتها وبرامجها، وتذليل المصاعب التي تواجهها، وتحقيق استفادة الطرفين من كلّ ما يصدر عنهما من أعمالٍ فكرية وثقافية، ومطبوعات ودوريات تحقّق الإفادة للطلاب والدارسين.