"جامعة جدة" و"الإذاعة والتلفزيون" توقعان مذكرة تفاهم

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون بين الطرفين في المجالات التطويرية والتدريبية والاستشارية والبحثية كما تشمل تدريب الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة في عدة مجالات ذات الاهتمام المشترك.