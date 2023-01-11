"جامعة جدة" و"الإذاعة والتلفزيون" توقعان مذكرة تفاهم

وقعت جامعة جدة اليوم مذكرة تفاهم مع هيئة الإذاعة والتلفزيون بمقر الهيئة بمدينة الرياض.
مثل الجامعة في توقيع الاتفاقية مدير الإدارة العامة للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للجامعة الحجاز بن مصلح الثقفي، فيما مثل الهيئة المدير التنفيذي للإدارة التجارية والتسويق بندر بن عبد المحسن الحسن.
وتهدف الاتفاقية إلى التعاون بين الطرفين في المجالات التطويرية والتدريبية والاستشارية والبحثية كما تشمل تدريب الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة في عدة مجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي الاتفاقية ضمن سلسلة من اتفاقيات التعاون بين جامعة جدة ومؤسسات الوطن التعليمية والتدريبية بهدف تحقيق التعاون المثمر وتكاتف الجهود ودفع عجلة التقدم في عدة مجالات.