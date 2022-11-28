محافظ الطوال يتفقد عدداً من المشاريع التنموية بالمحافظة ومركز الموسم

واستمع المحافظ لشرح مفصل من رئيس بلدية الطوال المهندس موسى قحل ورئيس بلدية الموسم المهندس محمد حكمي عن المراحل التي وصلت لها المشاريع الجاري تنفيذها وجهود البلديات في متابعة سير الأعمال في تلك المشاريع. ووجه سعادته بالحرص على استمرار وتيرة العمل المتسارع في هذه المشاريع وتكثيف الجهود لإنجازها بأسرع وقت. مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على متابعة المشاريع التنموية التي تحقق تطلعات ورفاهية المواطنين في ظل توجيهات أمير المنطقة ونائبه.