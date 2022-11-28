محافظ الطوال يتفقد عدداً من المشاريع التنموية بالمحافظة ومركز الموسم

تفقد محافظ الطوال ناصر بن عبدالعزيز بن رازن المشاريع التنموية بالمحافظة وقراها ومركز الموسم، للوقوف على المشاريع الجاري تنفيذها.
وقد شملت الجولة التفقدية مبنى بلدية محافظة الطوال، والمركز الحضاري، ومركز الرعاية الصحية بالنجامية، واستراحة بلدية الموسم بالواجهة البحرية.
واستمع المحافظ لشرح مفصل من رئيس بلدية الطوال المهندس موسى قحل ورئيس بلدية الموسم المهندس محمد حكمي عن المراحل التي وصلت لها المشاريع الجاري تنفيذها وجهود البلديات في متابعة سير الأعمال في تلك المشاريع. ووجه سعادته بالحرص على استمرار وتيرة العمل المتسارع في هذه المشاريع وتكثيف الجهود لإنجازها بأسرع وقت. مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على متابعة المشاريع التنموية التي تحقق تطلعات ورفاهية المواطنين في ظل توجيهات أمير المنطقة ونائبه.
وكان المحافظ قد باشر مهام عمله الأسبوع الماضي، عقب صدور ي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة جازان بتعيينه محافظاً لمحافظة الطوال. حيث عبر عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان على هذه الثقة الغالية سائلاً الله أن يكون عند حسن الظن وأن يوفق الجميع لخدمة الوطن وقيادته الرشيدة.