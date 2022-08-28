بعد مسيرة تجاوزت 40 عامًا بالشعار القديم.. "الوشم" يدشن هويته الجديدة بعرض مرئي

وتخلل التدشين عرض مرئي وشرح للشعار الجديد، تلا ذلك كلمة لرئيس النادي قدّم فيها شكره لجماهير النادي ومحبيه على دعمهم المتواصل راجيًا من الله التوفيق لنادي الوشم في مسيرته المستقبلية على كل المستويات.