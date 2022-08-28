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بعد مسيرة تجاوزت 40 عامًا بالشعار القديم.. "الوشم" يدشن هويته الجديدة بعرض مرئي

حضره أعضاء الجمعية العمومية.. و"الهدلق" يشكر منسوبي النادي وجماهيره
جانب من حفل تدشين الهوية الجديدة لنادي الوشم
جانب من حفل تدشين الهوية الجديدة لنادي الوشم
فلاح الجوفان
فلاح الجوفان

دشّن نادي الوشم بشقراء هويته الجديدة، بعد أن استمر شعاره القديم لمدة تجاوزت 45 عامًا في مسيرة حافلة بالبطولات والمنجزات على كل الألعاب.

وتم إعلان التدشين في حفل مبسّط أقامته إدارة النادي بعد ختام فعاليات الجمعية العمومية العادية، بحضور رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق وأعضاء المجلس، إضافة إلى أعضاء الجمعية العمومية وعدد من منسوبي النادي والإعلاميين.

وتخلل التدشين عرض مرئي وشرح للشعار الجديد، تلا ذلك كلمة لرئيس النادي قدّم فيها شكره لجماهير النادي ومحبيه على دعمهم المتواصل راجيًا من الله التوفيق لنادي الوشم في مسيرته المستقبلية على كل المستويات.

شقراء
نادي الوشم

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