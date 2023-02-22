رجل الأعمال الجرباء: المملكة أصبحت وجهةً اقتصادية للشركات العالمية

وأردف قائلًا: "الحمد لله، تنعم المملكة اليوم بالخير والازدهار، وأصبحت وجهةً اقتصادية تستقطب جميع الشركات العالمية، والمستثمرين، ويحذو حذوَها البلدان الأخرى، وهذا بفضل الله ثم فضل الموحّد الملك عبدالعزيز، وأبنائه من بعده، وأخصّ اليوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان؛ لما قدماه خلال رؤية 2030 من طفرةٍ نوعية على جميع الأصعدة، ومواكبتها بالتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز قيم التسامح الذي يحارب الإرهاب والتطرف، وينبذ الطائفية، بفضل الله ثم فضل سياستهم، وتطوير التشريعات والأنظمة في المحاكم؛ لما يحفظ حقوق الجميع. وندعو الله أن يحفظ المملكة قيادة وشعبًا".